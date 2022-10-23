Bankaların emekli promosyonunda taban tutarlar 1 Kasım’dan itibaren güncelleniyor

Son aylarda bankaların rekabetiyle hızla artan promosyonda 1 Kasım'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşlara göre taban promosyon tutarlarını Mart 2023'ü beklemeden güncelledi. 19 banka ile yeniden imzalanacak protokol ile SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemeyecek.



KAMPANYALAR DEĞİŞİYOR

Bankalar, emeklilere 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık dönem için bu tutarlardan az ödeme yapamayacak. Taban promosyon tutarları bu seviyelere yükselecek. İsteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek. Halen özel bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyon veriyor. Bazı bankalar da emekli yakınlarını getirenlere getirdikleri her kişi için 250 lira ödüyor. 1 Kasım'dan itibaren bu kampanyalar da yenilenecek. Bankalar promosyon tutarlarını 'yeni maaş aralıklarına göre' güncelleyecek. Yüksek tutarlı kampanyaların devam etmesi bekleniyor.



2 YOL BULUNUYOR

3 yıllık taahhüdü devam eden emekliler, yeni promosyon tutarlarından 2 yolla yararlanacak. Yer değiştirmek istemeyenler, kendi bankasına yeni promosyon başvurusu yapacak. Banka, önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Eğer farklı bankaya geçilmek isteniyorsa da taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarı iade edilerek, seçilen yere başvuru yapılacak.



ZİRAAT BAŞVURULARI ALIYOR

Ziraat Bankası, promosyon tutarlarını yeniledi. Banka, 3 yıllık dönem için, 3 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanlara 3 bin, 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500, 10 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Başvuruların alınmaya başladığını belirten Banka, ödemelerin ise 1 Kasım itibariyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Banka müşterilerinin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınacağı, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarının sistemsel olarak mahsup edileceği kaydedildi.



KALAN TUTAR NASIL HESAPLANIYOR?

İade tutarı ya da yeni promosyondan düşülecek tutar şöyle hesaplanacak: Daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 750 lira promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 5 ay kalan bir kişi, kalan her ay için 20,83, toplam 104,15 lira iade edecek ya da bu tutar yeni alacağı promosyondan düşecek.



İŞTE PROTOKOL YENİLEYECEK BANKALAR

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş. DenizBank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.



TABAN PROMOSYON NASIL DEĞİŞTİ?

ESKİ TUTARLAR

1.500 TL altı: 500 TL

1.500-2.500 TL arası: 625 TL

2.500 TL üstü: 750 TL



YENİ TUTARLAR

3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL

3.500-7.500 TL

arası: 3.500 TL

7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

10.000 TL üstü: 5.000 TL

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