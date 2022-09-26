Torba dolusu müjde! Milyonları etkileyecek düzenlemeler

Bu ay startı verilen tarihi sosyal konut hamlesinin ardından önümüzdeki günlerde milyonların yüzünü güldürecek yeni düzenlemeler için düğmeye basılacak. Başta sözleşmeliler olmak üzere çalışanlara, borcu olanlara, ev sahipleri-kiracılara yönelik düzenlemeler torba yasa tasarıları olarak 1 Ekim'de açılacak Meclis'e taşınacak. Ayrıca yeni sosyal destek paketi de açılacak.



✔SÖZLEŞMELİYE-İŞÇİYE KADRO:

565 bin sözleşmelinin beklediği kadro çalışmasının Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hazırlanan taslak metinlere göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde sözleşmeli çalışanlar da düzenlemeden yararlanacak. 31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.



✔GEÇİCİ İŞÇİLERE TAM YIL HAKKI:

Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de mevsimlik işçilerle ilgili olacak. Geçici işçilerin yılın belli bölümünde çalışmaları da uzatılarak süre tam yıla çıkarılacak.



✔90 BİN TAŞERONA KADRO:

696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan 90 bin işçi için de çalışma tamamlandı. Bu işçilerin kadroya geçişi ile ilgili düzenleme yapılacak.



✔KYK BORCU İÇİN KOLAYLIK:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borcu olanlara verdiği müjde için yasal düzenleme de Ekim ayında hayata geçecek. 3.1 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcunda faizler silinip sadece ana para ödenecek. Gençlerin üzerinden 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkacak.



✔30 MİLYARLIK DESTEK:

Bir başka düzenlemeyle 5.5 milyon vatandaşın 30 milyar liralık icralık borcu tasfiye edilecek. 15 Ağustos öncesinde icra takibi başlatılmış 10 milyon dosya kapsamda olacak. Paketin ilk bölümü elektrik, gaz, telefon gibi aboneliklerden kaynaklanan 2 bin liraya kadar olan borca yönelik. Borçlu olunan şirketler, alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider gösterecek ve vergiden düşecek. İkinci bölümde ise varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları devlet üstlenecek.



✔KONUTA ARABULUCU ÇÖZÜMÜ:

Arabuluculuk sistemi kapsamındaki uyuşmazlıkların arasına konut da eklenecek. Kiracıev sahibi uyuşmazlıklarını arabulucu çözecek.



✔İHTİYACI OLANLARA 25 MİLYAR TL:

Yaklaşık 25 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketi devreye alınacak. Paket kapsamında eğitim ve enerji (doğalgaz ve elektrik) gibi alanlardaki sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve yardım miktarlarının yükseltilmesi planlanıyor. Ailelere aylık 450 ile 600 lira arasında değişen tutarlarda verilen Aile Destek Programı'ndan yararlananların sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor. Çocuklara yönelik eğitim yardımına, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi başlıkların da eklenmesi planlanıyor. İki bakanlık tarafından üzerinde çalışılan paket, Cumhurbaşkanı Kabinesi'ne sunulacak ve detaylarını Başkan Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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