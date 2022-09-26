Evde çalışana emeklilik rehberi

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için 2 farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor.



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Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi ödenmesi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. Ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılan işçiler için işçinin günlük ücretinin yüzde 37.5'i oranında prim yatırılıyor. Halen günlük brüt asgari ücret 215,70 lira. Bu çerçevede ayda 10 gün çalıştırılan işçi için günlük en az 80,88 lira olmak üzere 808,88 lira, 20 gün çalıştırılan işçi için 1.617,76 lira prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için ise 2.426,63 lira prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece, 10 gün için 808,88 lira yerine 701,03 lira, 30 gün için 2.426.63 lira yerine 2.103,09 lira prim ödemek mümkün. Ayda 10 günden fazla çalışanlar isterlerse eksik günlerini tamamlayabiliyor. Kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.



NASIL HESAPLANIYOR?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle çalıştırılanlar için ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olarak günlük 4,31 lira ödeniyor. İsteyenler emeklilik primlerini kendisi yatırabiliyor. Bunun için SGK'ya aylık 2.103,08 lira prim ödenmesi gerekiyor. Bu kapsamda eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.

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