Hem promosyonda hem sağlanan imkânlarda rekabet büyüdü

Emeklilerin banka promosyonunda yarış büyüdü. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla ödemeyi artırıyor. Emekliler 7 bin 500 liraya varan promosyon alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriliyor. Üstelik sunulan imkanlar promosyonla sınırlı değil. Bankaların 1.500 liranın altı, 1.500- 2.500 lira arası ve 2.500 lira üstü aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve sunduğu imkanlar şöyle:

AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. En çok 2 yakın getirilebiliyor. İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Harcama koşulsuz Turuncu Ekstra avantajlarından yararlanma, özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.

İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor. İşCep, internet ve telefon şubesinden emekli maaş hesabından ücretsiz ve sınırsız havale, diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim imkanı, özel kredi ve mevduat kampanyaları, aidatsız kart gibi imkanlar da emeklileri bekliyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 360 liraya varan indirim imkanı sunuyor. Emekliler, bankanın tüm şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip oluyor. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz...

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.



ÜCRETSİZ PARA ÇEKME İMKANI

TEB: Maaşını taşıyan ve 2 fatura ödeme talimatı verenlere 3.800, 4.575, 5.500 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Maaşı taşıyıp 60 gün içinde fatura ödeme talimatı verenler 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alanlar ay sonuna kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında ek 150 lira nakit promosyon daha alabiliyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.



Emeklilerin banka seçerken tüm şartları incelemesi, ondan sonra taahhütnameyi imzalaması önemli. Eğer şartları yerine getiremeyecekseniz o bankaları seçmeyin.

