Bankalarda promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 7750 liraya kadar yükseldi

promosyonu, ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu. Bazı bankalar emeklilere 7 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Promosyon tutarlarının iyice yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben nasıl yararlanırım?' telaşına sürükledi. İşte merak edilen soruların yanıtları:



Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?

SGK ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.



Ne kadar ödeme yapılıyor?

2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı. Böylece 1 emekli yakınını getiren emekliye 7 bin 750 liraya varan promosyon imkanı oluştu.



Hangi şartlar var?

Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.



Kimler üçüncü promosyonu alacak?

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.



Tercihte nelere dikkat edilmeli?

Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin, yoksa sonra üzülebilirsiniz.



Emekli olacağım? Nasıl promosyon alabilirim?

Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz. SSK veya Bağ-Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz.



Maaş nasıl taşınıyor?

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor.



Taahhüdüm var, ancak kampanyalardan yararlanmak istiyorum. Bankamı değiştirebilir miyim?

Promosyonu aldıktan sonra daha cazip bir fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bankanızdan tutarı artırmasını isteyebilir ya da başkasına geçebilirsiniz. Bankayı değiştirmenin herhangi bir cezası yok. Sadece, aldığınız promosyon ödemesinden kalan süreye ait kısmı iade etmeniz gerekiyor.



Promosyonda iade tutarı nasıl hesaplanır?

Taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanıyor. Örneğin; bin 500 lira promosyon aldınız, 3 yıllık taahhüdünüzün dolmasına 1 yıl süre kaldı. 1 yıllık sürenin promosyon tutarı olan 500 lirayı iade ederek bankanızı değiştirebilirsiniz.



Promosyonu aldığım bankadan kredi kullandım. Banka değiştirebilir miyim?

Kredi kullanan emekliler bunun geri ödemesi bitene kadar banka değiştiremiyor. Ancak taahhüt süresi dolduğunda yeniden promosyon alabiliyor.



5 BANKADA ÖDEME 7 BİN TL'Yİ AŞTI

AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura talimatına 250, kredi kartıyla bin 250 lira harcamaya 250 lira chip-para ödüyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatında ödeme 1.425, 1.600, 1.750 liraya çıkıyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edene her kişi için 250 lira veriyor.

ING: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül var.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor. Emekli yakınına referans olan emeklilere, her kişi için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor.

TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin promosyonu, 2 fatura ödeme talimatında 3.800, 4.575, 5.500 liraya çıkıyor. Emekli yakınını getiren de her kişi için 250, toplam 500 lira kazanıyor.

TÜRKİYE FİNANS: 2.250, 3.000, 5.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu imkan bulunuyor.

YAPI KREDİ: 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Fatura ödeme talimatı 100, kredi kartıyla 500 lira harcama 150 lira kazandırıyor. Emekli yakınını getiren, her kişi için 250 lira alıyor. 10 kişi için ödül imkanı bulunuyor.