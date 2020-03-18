Virüs değil sen güçlüsün

AŞININ BULUNMASI 1 YIL SÜREBİLİR
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: Okulların tatil olması, virüsün yayılmasını önler. Bu nedenle okulların kapalı kalma süresi, durumun seyrine göre uzayabilir. Yurt dışından gelenler 14 gün evde kalsın. Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli.
Kurallara uymazsak vaka sayısında çok yüksek bir artış olabilir. Aşının bulunması, bizi tamamen korumayabilir. Aşının geliştirilmesi 1 yılı bulabilir. Çok hızlandırılsa bile ocak ayına ancak yetişir
BOĞAZ AĞRISI YAPAR
KBB UZMANI PROF. DR. SUAT TURGUT: Virüs, ilk 3-4 gün boğaz ağrısı yapar. Bu yüzden boğazınızı temiz tutun. Burun, boğaz, dil ve dişlerinizi gün içinde birkaç kez yıkayabilirsiniz. Sirkeli su ile gargara yapabilirsiniz. Boğaz spreyleri kullanabilirsiniz.
KEFİRLE BARIŞIN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ÜMİT SAVAŞÇI: Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık yiyin. Her gün 1 yumurta tüketin. Yoğurt, kefir ve lahana turşusuna sofranızda yer açın.
KARANFİL ETKİSİ
FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÜMİT AKTAŞ: Bağışıklığı güçlendirmek için ev yoğurdu ve sirke tüketin. Ellerinizi beyaz sabunla yıkayın. Diyabet ve kalp hastaları daha dikkatli olsun. Yanınızda antibakteriyel etkisi olan karanfil taşıyın.
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CORONAFOBİYE DİKKAT
UZMAN PSİKOLOG SİMRU KAVAK: Panik, virüsten hızlı yayılır. Gerçekçi olmayan haberler, koronafobiyi artırır. Ellerinizi zaten düzenli yıkayıp dezenfekte ediyorsanız ya da güvenli mesafeleri korumaya özen gösteriyorsanız yeterli koruma sağlamışsınızdır.
VİRÜS ZEMİNDE 3 GÜN YAŞAR
KALP CERRAHI DR. HALİT YEREBAKAN: ABD'Lİ bilim adamlarının araştırmasına göre göre virüs, havada 3 saat, bakırda 4 saat, kartonda ve kağıtta 24 saat, plastik ve çelikte 2-3 gün yaşıyor. Temizlediğiniz zeminler üç dakika ıslak kalsın...
ANNE SÜTÜ BEBEĞİ KORUR
RİSKLİ GEBELİK UZMANI (PERİNATOLOG) DOÇ. DR. OKTAY KAYMAK: Anne adayları kalabalıkla temastan uzak dursun. Bol sıvı tüketsin. Egzersiz yapmayı unutmasın. Coronavirüs, süte karışmaz. Bu nedenle bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz.
ZERDEÇAL VE BİBERİYE YİYİN
FARMAKOLOJİ UZMANI PROF. DR. COŞKUN USTA: Virüsten korunmak için vücut direncini artırın. D vitamini, Coronavirüsle mücadelede etkilidir. Brokoli, zerdeçal, üzüm ve biberiye tüketmemiz gerekir. Bolca balık tüketin.
GARGARA YAPIN
ONKOLOJİSİ UZMANI DR. TAYFUN HANCILAR: Kanser tedavisi devam eden hastalar kalabalık yerlerden kaçınsın. Günde 2.5 litre su için. Meyve ve sebzeleri dikkatli yıkayın. Karbonatlı su ile gargara yapın. Zerdeçal ve zencefil tüketin.
PARAYA DOKUNMAYIN
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MUHAMMED EMİN AKKOYUNLU: Toplumdan uzak durun. Paralar, iyi bir virüs taşıyıcıdır. Bu nedenle parayla teması azaltın. Her ortamda maske takın. Öksürük hapşırık durumlarında peçete kullanın. Aşırı yemek yemeyin.
3-4 ADIM UZAK DURUN
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ ALPAY AZAP: Kalabalıklardan uzak durun. Herkes 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasın. Tedbirlere uyun. 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bini bulabilir. 30 bin bile olabilir. Bu yüzden önlemlerinizi alın.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: Okulların tatil olması, virüsün yayılmasını önler. Bu nedenle okulların kapalı kalma süresi, durumun seyrine göre uzayabilir. Yurt dışından gelenler 14 gün evde kalsın. Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli.
Kurallara uymazsak vaka sayısında çok yüksek bir artış olabilir. Aşının bulunması, bizi tamamen korumayabilir. Aşının geliştirilmesi 1 yılı bulabilir. Çok hızlandırılsa bile ocak ayına ancak yetişir
BOĞAZ AĞRISI YAPAR
KBB UZMANI PROF. DR. SUAT TURGUT: Virüs, ilk 3-4 gün boğaz ağrısı yapar. Bu yüzden boğazınızı temiz tutun. Burun, boğaz, dil ve dişlerinizi gün içinde birkaç kez yıkayabilirsiniz. Sirkeli su ile gargara yapabilirsiniz. Boğaz spreyleri kullanabilirsiniz.
KEFİRLE BARIŞIN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ÜMİT SAVAŞÇI: Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık yiyin. Her gün 1 yumurta tüketin. Yoğurt, kefir ve lahana turşusuna sofranızda yer açın.
KARANFİL ETKİSİ
FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÜMİT AKTAŞ: Bağışıklığı güçlendirmek için ev yoğurdu ve sirke tüketin. Ellerinizi beyaz sabunla yıkayın. Diyabet ve kalp hastaları daha dikkatli olsun. Yanınızda antibakteriyel etkisi olan karanfil taşıyın.
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CORONAFOBİYE DİKKAT
UZMAN PSİKOLOG SİMRU KAVAK: Panik, virüsten hızlı yayılır. Gerçekçi olmayan haberler, koronafobiyi artırır. Ellerinizi zaten düzenli yıkayıp dezenfekte ediyorsanız ya da güvenli mesafeleri korumaya özen gösteriyorsanız yeterli koruma sağlamışsınızdır.
VİRÜS ZEMİNDE 3 GÜN YAŞAR
KALP CERRAHI DR. HALİT YEREBAKAN: ABD'Lİ bilim adamlarının araştırmasına göre göre virüs, havada 3 saat, bakırda 4 saat, kartonda ve kağıtta 24 saat, plastik ve çelikte 2-3 gün yaşıyor. Temizlediğiniz zeminler üç dakika ıslak kalsın...
ANNE SÜTÜ BEBEĞİ KORUR
RİSKLİ GEBELİK UZMANI (PERİNATOLOG) DOÇ. DR. OKTAY KAYMAK: Anne adayları kalabalıkla temastan uzak dursun. Bol sıvı tüketsin. Egzersiz yapmayı unutmasın. Coronavirüs, süte karışmaz. Bu nedenle bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz.
ZERDEÇAL VE BİBERİYE YİYİN
FARMAKOLOJİ UZMANI PROF. DR. COŞKUN USTA: Virüsten korunmak için vücut direncini artırın. D vitamini, Coronavirüsle mücadelede etkilidir. Brokoli, zerdeçal, üzüm ve biberiye tüketmemiz gerekir. Bolca balık tüketin.
GARGARA YAPIN
ONKOLOJİSİ UZMANI DR. TAYFUN HANCILAR: Kanser tedavisi devam eden hastalar kalabalık yerlerden kaçınsın. Günde 2.5 litre su için. Meyve ve sebzeleri dikkatli yıkayın. Karbonatlı su ile gargara yapın. Zerdeçal ve zencefil tüketin.
PARAYA DOKUNMAYIN
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MUHAMMED EMİN AKKOYUNLU: Toplumdan uzak durun. Paralar, iyi bir virüs taşıyıcıdır. Bu nedenle parayla teması azaltın. Her ortamda maske takın. Öksürük hapşırık durumlarında peçete kullanın. Aşırı yemek yemeyin.
3-4 ADIM UZAK DURUN
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ ALPAY AZAP: Kalabalıklardan uzak durun. Herkes 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasın. Tedbirlere uyun. 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bini bulabilir. 30 bin bile olabilir. Bu yüzden önlemlerinizi alın.