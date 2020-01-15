Tarım Bakanlığı; taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıkladı. Sucuk ve Adana kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katıldı.
DOMUZ YEDİRDİLER
Tarım Bakanlığı; taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıkladı. Sucuk ve Adana kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katıldı.
Gıda hilecileri durmak bilmiyor. Sucuk ve kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, süt ve süt ürünlerine nişasta ve jelatin katan sahtekarlar, gıdaya ilaç bile ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü açıkladı.
HAPİS GELİYOR
Kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken; şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptandı.
Denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi. Bakan Bekir Pakdemirli, "Düzenleme hazırlığı sürüyor. Benim gönlüm hapis cezasını ister" dedi.
BAL GİBİ HİLE
● SUCUK: Domuz ve at eti
● DANA IZGARA KÖFTE: Tek tırnaklı eti
● DANA BİFTEK: Domuz eti
● BUT (DANA ETI): Domuz eti
● DÖNER: Tek tırnaklı eti
● BAL: Prolin, diastaz, C4 şeker oranı, protein ve hambal delta C13 değerleri arasındaki fark, sakkaroz, fruktoz+glukoz.
● BİBER SALÇASI: Gıda boyası
● YOĞURT: Jelatin, nişasta, süt yağı harici yağ
● TULUM PEYNİRİ: Nişasta, süt yağı harici yağ
● TEREYAĞI: Bitkisel yağ
● PEKMEZ: Delta C13, fruktoz/glukoz oranı, maltoz, rafinoz
● SİYAH ÇAY: Gıda boyası
DOMUZ YEDİRDİLER
Tarım Bakanlığı; taklit ve tağşiş yapan 229 firmaya ait 386 ürünü açıkladı. Sucuk ve Adana kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, peynir ve yoğurda jelatin katıldı.
Gıda hilecileri durmak bilmiyor. Sucuk ve kebaba domuz, pide ve kıymaya at eti, süt ve süt ürünlerine nişasta ve jelatin katan sahtekarlar, gıdaya ilaç bile ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü açıkladı.
HAPİS GELİYOR
Kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken; şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptandı.
Denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi. Bakan Bekir Pakdemirli, "Düzenleme hazırlığı sürüyor. Benim gönlüm hapis cezasını ister" dedi.
BAL GİBİ HİLE
● SUCUK: Domuz ve at eti
● DANA IZGARA KÖFTE: Tek tırnaklı eti
● DANA BİFTEK: Domuz eti
● BUT (DANA ETI): Domuz eti
● DÖNER: Tek tırnaklı eti
● BAL: Prolin, diastaz, C4 şeker oranı, protein ve hambal delta C13 değerleri arasındaki fark, sakkaroz, fruktoz+glukoz.
● BİBER SALÇASI: Gıda boyası
● YOĞURT: Jelatin, nişasta, süt yağı harici yağ
● TULUM PEYNİRİ: Nişasta, süt yağı harici yağ
● TEREYAĞI: Bitkisel yağ
● PEKMEZ: Delta C13, fruktoz/glukoz oranı, maltoz, rafinoz
● SİYAH ÇAY: Gıda boyası