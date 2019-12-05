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  • 05.12.2019
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Emekliye 2.096 TL

5 aylık a göre ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.71 oluştu. En düşük maaş bu orana göre; 2 bin 96 liraya kadar çıkıyor...

Emekliye 2.096 TL
Emeklilerin Ocak mı için son viraja girildi. Temmuz-Kasım u yüzde 5.71 çıktı. Yani 5 a göre ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Yüzde 5.71'lik artışa göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 770 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 320 lira olacak. SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 96, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 249 lirayı bulabilecek. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 6.65'e denk geliyor. Ancak enflasyonun bu tahminin altında gerçekleşmesi bekleniyor.

ZAM İÇİN TEK VERİ KALDI
Emeklilerin zammı, Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyona göre netleşecek.

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