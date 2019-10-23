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  • 23.10.2019
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Emekliye yeni maaş

ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak mı için ekonomistlerden yüzde 7.3 tahmini geldi. TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı...

Emekliye yeni maaş
Yaklaşık 9 milyon ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak mının yeni ipucu, Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

3 OCAK ÖNEMLİ
TAKVİM, bu tahmine göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, ellerine geçecek para konusunda fikir sahibi olabilecek. Yüzde 7.3 zam oranı; 2 bin liralık maaşı 2 bin 146, 3 bin liralık maaşı 3 bin 219, 4 bin liralık aylığı 4 bin 292, 5 bin liralık maaşı da 5 bin 365 liraya yükseltecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.

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