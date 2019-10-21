Emekliye 2.127 TL

9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşlar, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre 2019'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)seviyesinde gerçekleşecek. Bu durumda da 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıolacak.Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursaçıkacak. Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 249 lira olan en düşük aylık dabulacak. SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradanyükselecek.