Beşiktaş'ta bir veda daha! Emrecan Terzi Iğdrı FK'ya transfer oldu
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, genç sol bek Emrecan Terzi'nin Iğdır FK'ya transfer olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Salih Uçan'ın ardından Emrecan Terzi'nin de kulübe veda ettiğini duyurdu.
IĞDIR FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Emrecan Terzi'nin nihai transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş