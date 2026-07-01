Salih Özcan'dan Beşiktaş'a ret! Teklifi düşük buldu

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, takımdan ayrılan Salih Uçan'ın ardından oluşan boşluğu doldurmak amacıyla daha önce de gündemine aldığı Salih Özcan için yeniden girişimlere başladı. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin, milli futbolcuyu listenin üst sıralarında tuttuğu belirtildi.

Salih Özcan

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ MASADA Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro ücret içeren 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Ancak futbolcu cephesinin bu rakamı beklentisinin altında bulduğu ve daha yüksek bir maaş talebinde bulunduğu aktarıldı. Taraflar arasındaki ekonomik şartların netleşmesi için temasların sürdüğü kaydedildi.