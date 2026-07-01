Beşiktaş transferi bitirdi! Kassoum Ouattara İstanbul'a geliyor: İşte iniş saati

Fransız oyuncu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Monaco'nun 21 yaşındaki futbolcusu Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı.

Kassoum Ouattara Monaco'dan sonra Beşiktaş'ta forma giyecek

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Kassoum Ouattara'nın sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için saat 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun işlemlerini kısa süre içinde tamamlayarak transferi resmen duyurması bekleniyor.