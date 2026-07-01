Beşiktaş transferi bitirdi! Kassoum Ouattara İstanbul'a geliyor: İşte iniş saati
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı. Genç sol bek, sağlık kontrolleri ve resmi imza için bu gece İstanbul'a gelecek.
Giriş Tarihi:
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Monaco'nun 21 yaşındaki futbolcusu Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı.
Fransız oyuncu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Kassoum Ouattara'nın sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için saat 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun işlemlerini kısa süre içinde tamamlayarak transferi resmen duyurması bekleniyor.
MONACO'DA 24 MAÇA ÇIKTI
21 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, bu süreçte yaptığı 4 asistle takımının hücum organizasyonlarına katkı sağladı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş