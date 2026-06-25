Beşiktaş'ta Davitashvili yeniden gündemde! Yeni pazarlık hazırlığı
Yeni sezon öncesi kadrosunu yedi takviyeyle güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, sol kanat transferinde rotasını yeniden Zuriko Davitashvili'ye çevirdi. Daha önce iki kez resmi girişimde bulunulan Gürcü futbolcu için bu kez şartların değiştiği öğrenildi.
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- Beşiktaş, sol kanat mevkiine Saint Etienne'de forma giyen 25 yaşındaki Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili'yi transfer etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
- Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon hem yaz hem de ara transfer döneminde Davitashvili için resmi teklifte bulunmuş ancak Saint Etienne'nin olumsuz tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
- Saint Etienne, bu sezon Davitashvili'nin ayrılığına daha sıcak yaklaşırken, futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
- Beşiktaş, Davitashvili transferini kiralama yerine bonservisiyle birlikte gerçekleştirmek istiyor ve yakın zamanda Saint Etienne ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
- Davitashvili transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın Arsenal'den Leandro Trossard için yürüttüğü çalışmaları sonlandıracağı belirtiliyor.
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kaleci, sol stoper, sol bek, iki merkez orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattı için yoğun mesai harcıyor.
Sol kanat transferinde birçok isimle temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir Arsenal forması giyen Leandro Trossard bulunuyor. Ancak son günlerde Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Zuriko Davitashvili'nin adı yeniden ön plana çıkmaya başladı.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ DENENMİŞTİ
Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki Gürcü futbolcu için geçtiğimiz sezon hem yaz hem de ara transfer döneminde resmi girişimlerde bulunmuştu. Ancak Saint Etienne, o dönem oyuncunun ayrılığına izin vermemiş ve siyah-beyazlıların tekliflerine olumlu yanıt vermemişti.
Hızlı oyun tarzı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Davitashvili, o süreçte Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer almasına rağmen Fransız kulübünün tavrı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
SAINT ETIENNE'NİN TUTUMU DEĞİŞTİ
Fransız basınında yer alan bilgilere göre Saint Etienne, bu kez Davitashvili'nin ayrılığına daha sıcak yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezon Ligue 2'yi üçüncü sırada tamamlayan Fransız temsilcisi, yükselme play-off finalinde istediği sonucu alamayınca kadro planlamasında bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Gürcü futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın ise transferi kiralama formülü yerine bonservisiyle birlikte sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.
Taraflar arasında kısa süre içerisinde resmi görüşmelerin hız kazanması beklenirken, siyah-beyazlıların Davitashvili transferinde anlaşma sağlaması halinde Leandro Trossard için yürütülen çalışmaların sonlandırılacağı ifade ediliyor.
Yönetimin önümüzdeki günlerde Saint Etienne ile bonservis şartlarını görüşmek üzere pazarlık masasına oturması bekleniyor.