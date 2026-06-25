Beşiktaş'ta Davitashvili yeniden gündemde! Yeni pazarlık hazırlığı

Beşiktaş, Davitashvili transferini kiralama yerine bonservisiyle birlikte gerçekleştirmek istiyor ve yakın zamanda Saint Etienne ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Saint Etienne, bu sezon Davitashvili'nin ayrılığına daha sıcak yaklaşırken, futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon hem yaz hem de ara transfer döneminde Davitashvili için resmi teklifte bulunmuş ancak Saint Etienne'nin olumsuz tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Sol kanat transferinde birçok isimle temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir Arsenal forması giyen Leandro Trossard bulunuyor. Ancak son günlerde Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Zuriko Davitashvili'nin adı yeniden ön plana çıkmaya başladı.

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kaleci, sol stoper, sol bek, iki merkez orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattı için yoğun mesai harcıyor.

Zuriko Davitashvili Beşiktaş'ın gündeminde

DAHA ÖNCE İKİ KEZ DENENMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki Gürcü futbolcu için geçtiğimiz sezon hem yaz hem de ara transfer döneminde resmi girişimlerde bulunmuştu. Ancak Saint Etienne, o dönem oyuncunun ayrılığına izin vermemiş ve siyah-beyazlıların tekliflerine olumlu yanıt vermemişti.

Hızlı oyun tarzı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Davitashvili, o süreçte Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer almasına rağmen Fransız kulübünün tavrı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.