Beşiktaş'a sürpriz stoper! Transferde Bundesliga'dan rakip çıktı
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da forma giyen Danilho Doekhi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek Hollandalı savunmacıyı yakından takip ediyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetimin öncelikli hedeflerinden biri savunma hattına lider özellikleri taşıyan bir stoper takviyesi yapmak.
GÜNDEMDE DANILHO DOEKHI VAR
Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi'yi transfer listesine aldı.
27 yaşındaki Hollandalı stoperin, savunmaya yapılacak takviyeler arasında ön plana çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
Union Berlin'in, Danilho Doekhi ile yeni sözleşme imzalamayacağını resmen açıkladığı ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından deneyimli savunmacının transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldiği kaydedildi.
DORTMUND DA DEVREDE
Beşiktaş'ın transferde önemli rakipleri bulunuyor.
Haberlere göre Alman devi Borussia Dortmund da Danilho Doekhi'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.
Bundesliga ekibinin, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hollandalı futbolcuyu transfer listesine eklediği aktarıldı.
BEDELSİZ TRANSFER FIRSATI
Doekhi'nin sözleşmesinin sona erecek olması, transferi daha da cazip hale getiriyor.
Borussia Dortmund'un oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmayı stratejik bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın da benzer şekilde süreci yakından takip ettiği ifade edildi.
SAVUNMADA LİDER PROFİLİ
1.90 metreyi aşan fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çeken Danilho Doekhi, son yıllarda Union Berlin'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Hollandalı savunmacı, hem dörtlü hem de üçlü savunma sistemlerinde görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.
BEŞİKTAŞ'TA KARAR AŞAMASI
Siyah-beyazlı yönetimin, transfer bütçesi ve teknik heyetin raporu doğrultusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atabileceği konuşuluyor.
Beşiktaş'ın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgilendiği Danilho Doekhi transferinde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.