Beşiktaş'a sürpriz stoper! Transferde Bundesliga'dan rakip çıktı

GÜNDEMDE DANILHO DOEKHI VAR

Siyah-beyazlı yönetimin öncelikli hedeflerinden biri savunma hattına lider özellikleri taşıyan bir stoper takviyesi yapmak.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Haberlere göre Alman devi Borussia Dortmund da Danilho Doekhi'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

DORTMUND DA DEVREDE

Bu gelişmenin ardından deneyimli savunmacının transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldiği kaydedildi.

Union Berlin'in, Danilho Doekhi ile yeni sözleşme imzalamayacağını resmen açıkladığı ifade edildi.

BEDELSİZ TRANSFER FIRSATI

Doekhi'nin sözleşmesinin sona erecek olması, transferi daha da cazip hale getiriyor.

Borussia Dortmund'un oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmayı stratejik bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın da benzer şekilde süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

SAVUNMADA LİDER PROFİLİ

1.90 metreyi aşan fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çeken Danilho Doekhi, son yıllarda Union Berlin'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Hollandalı savunmacı, hem dörtlü hem de üçlü savunma sistemlerinde görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.