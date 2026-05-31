CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'a sürpriz stoper! Transferde Bundesliga'dan rakip çıktı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da forma giyen Danilho Doekhi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek Hollandalı savunmacıyı yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'a sürpriz stoper! Transferde Bundesliga'dan rakip çıktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunma hattına lider özellikleri taşıyan bir stoper takviyesi yapmayı hedefliyor.
  • Alman basınına göre Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi'yi transfer listesine aldı.
  • Union Berlin, Danilho Doekhi ile yeni sözleşme imzalamayacağını resmen açıkladı.
  • Borussia Dortmund da Danilho Doekhi'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.
  • Doekhi'nin sözleşmesinin sona erecek olması, transferi cazip hale getiriyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetimin öncelikli hedeflerinden biri savunma hattına lider özellikleri taşıyan bir stoper takviyesi yapmak.

GÜNDEMDE DANILHO DOEKHI VAR

Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi'yi transfer listesine aldı.

27 yaşındaki Hollandalı stoperin, savunmaya yapılacak takviyeler arasında ön plana çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.

Doekhi'nin kontratı sona eriyor

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Union Berlin'in, Danilho Doekhi ile yeni sözleşme imzalamayacağını resmen açıkladığı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından deneyimli savunmacının transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldiği kaydedildi.

DORTMUND DA DEVREDE

Beşiktaş'ın transferde önemli rakipleri bulunuyor.

Haberlere göre Alman devi Borussia Dortmund da Danilho Doekhi'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Bundesliga ekibinin, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hollandalı futbolcuyu transfer listesine eklediği aktarıldı.

Beşiktaş'a sürpriz stoper! Transferde Bundesliga'dan rakip çıktı-3

BEDELSİZ TRANSFER FIRSATI

Doekhi'nin sözleşmesinin sona erecek olması, transferi daha da cazip hale getiriyor.

Borussia Dortmund'un oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmayı stratejik bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın da benzer şekilde süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

SAVUNMADA LİDER PROFİLİ

1.90 metreyi aşan fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çeken Danilho Doekhi, son yıllarda Union Berlin'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Hollandalı savunmacı, hem dörtlü hem de üçlü savunma sistemlerinde görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.

Doekhi Union Berlin formasını geride kalan sezonda 37 maçta terletti

BEŞİKTAŞ'TA KARAR AŞAMASI

Siyah-beyazlı yönetimin, transfer bütçesi ve teknik heyetin raporu doğrultusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atabileceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgilendiği Danilho Doekhi transferinde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Beşiktaştan sürpriz Ada çıkarması! Harry Wilson harekatı başladıBeşiktaştan sürpriz Ada çıkarması! Harry Wilson harekatı başladı
Beşiktaş'tan sürpriz Ada çıkarması! Harry Wilson harekatı başladı

Takvim Kaynak Tercihleri
Beşiktaş'ta flaş teknik direktör kararı! Yeni hedef Vincenzo Italiano
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ta flaş teknik direktör kararı!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler