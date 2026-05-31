Beşiktaş'ta flaş teknik direktör kararı! Yeni hedef Vincenzo Italiano
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışlarına hız verdi ve Vincenzo Italiano'yu gündemine aldı.
- Önder Özen, Vincenzo Italiano ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve Beşiktaş'ın yeni sezon projesini anlattı.
- Vincenzo Italiano, Bologna'dan ayrıldıktan sonra Napoli dahil birçok kulübün radarında bulunuyor.
- Beşiktaş yönetimi, Italiano'nun modern futbol anlayışını ve hücum odaklı oyun yapısını önemli bir kriter olarak değerlendiriyor.
- Vincenzo Italiano, Bologna'da görev yaptığı dönemde İtalya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesinde takımı emanet edeceği ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürürken İtalya'dan dikkat çeken bir aday gündeme geldi.
HEDEF VINCENZO ITALIANO
A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde yer alan isimlerden biri Vincenzo Italiano oldu. Son olarak Bologna'yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın siyah-beyazlıların radarına girdiği belirtildi.
ÖNDER ÖZEN İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI
Haberde, futbol operasyonlarının başına getirilen Önder Özen'in deneyimli teknik adamla ilk teması kurduğu ifade edildi. Yapılan görüşmede Beşiktaş'ın yeni sezon projesinin detaylarının aktarıldığı ve tarafların karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
NAPOLI DE İSTİYOR
İtalya'da sezonun sona ermesinin ardından Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano'nun birçok kulübün gündeminde olduğu belirtiliyor. Başarılı teknik adamın adının Serie A devi Napoli ile de anıldığı ifade edildi.
OYUN FELSEFESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş yönetiminin, Italiano'nun modern futbol anlayışı ve hücum odaklı oyun yapısını önemli bir kriter olarak değerlendirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın özellikle topa sahip olmayı seven ve önde baskıya dayalı sistemiyle öne çıktığı belirtiliyor.
BOLOGNA'DA BAŞARILI DÖNEM
Vincenzo Italiano, Bologna'nın başında görev yaptığı dönemde istikrarlı sonuçlara imza attı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan ekibinin başında çıktığı 107 resmi karşılaşmada maç başına 1.59 puan ortalaması yakaladı.
İTALYA KUPASI'NI KAZANDI
Deneyimli teknik adam, Bologna kariyerinde önemli bir başarıya da ulaştı. Italiano yönetimindeki Bologna, İtalya Kupası'nı kazanarak kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti.