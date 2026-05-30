Beşiktaş'a Agustin Rossi için yanıt! İstenen bonservisi belli oldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, Flamengo forması giyen kaleci Agustin Rossi için 5 milyon euroluk teklif yaptı ancak bu teklif kabul edilmedi.

Flamengo, Rossi için en az 10 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.

Beşiktaş'ın kaleci transferinde ısrarcı olduğu ve teklifini revize edebileceği belirtiliyor.

Beşiktaş, yeni sezon yapılanmasında kaleci transferine öncelik veriyor ve alternatif isimleri değerlendiriyor.

Agustin Rossi, geçtiğimiz sezon Flamengo'da 30 resmi maçta forma giydi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kaleci transferine öncelik veren siyah-beyazlı yönetim, Flamengo forması giyen Agustin Rossi için girişimlerini sürdürürken Brezilya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FLAMENGO'DAN RET YANITI Brezilya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Agustin Rossi için Flamengo'nun kapısını resmi teklif ile çaldı. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için yaptığı 5 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği belirtildi.