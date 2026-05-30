Beşiktaş'a Agustin Rossi için yanıt! İstenen bonservisi belli oldu
Kaleci transferinde Agustin Rossi'yi listenin üst sıralarına yazan Beşiktaş, Flamengo'nun yanıtıyla karşılaştı. Brezilya ekibinin siyah-beyazlıların ilk teklifini geri çevirdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kaleci transferine öncelik veren siyah-beyazlı yönetim, Flamengo forması giyen Agustin Rossi için girişimlerini sürdürürken Brezilya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
FLAMENGO'DAN RET YANITI
Brezilya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Agustin Rossi için Flamengo'nun kapısını resmi teklif ile çaldı. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için yaptığı 5 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği belirtildi.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Haberde Flamengo yönetiminin deneyimli kaleci için en az 10 milyon euro bonservis geliri hedeflediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki değer farkının transfer görüşmelerindeki en önemli konu olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ HAMLE GELEBİLİR
Transferde ısrarcı olduğu belirtilen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde teklifini revize edebileceği öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin kaleci transferindeki öncelikli adaylardan biri olan Rossi için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
KALECİ TRANSFERİ ÖNCELİKLER ARASINDA
Yeni sezon yapılanmasında kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş'ta yönetim, transfer listesindeki alternatifleri de değerlendirmeye devam ediyor. Agustin Rossi dosyasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Agustin Rossi, geride kalan sezonda Flamengo formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Arjantinli kaleci söz konusu maçlarda 29 gol yerken, 10 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.