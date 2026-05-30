Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda! Ülkesine geri dönebilir

Felix Uduokhai'nin kariyerine Almanya'da devam etme ihtimalinin oyuncu açısından önemli bir seçenek olduğu kaydedildi. Bundesliga'da yeniden forma giyme fırsatı, transfer sürecindeki belirleyici unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Felix Uduokhai geride kalan sezonda 22 maça çıkmış

SAVUNMADA HAREKETLİ YAZ DÖNEMİ

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından savunma hattıyla ilgili kararların da netleşmesi bekleniyor. Yönetimin hem gelecek oyuncular hem de olası ayrılıklar konusunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

