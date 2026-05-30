Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda! Ülkesine geri dönebilir
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün Alman savunmacı için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılması muhtemel isimlerle ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda savunma hattının önemli isimlerinden Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili Almanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
SCHALKE 04 DEVREYE GİRDİ
Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Schalke 04, Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak istiyor. Gelsenkirchen temsilcisinin 28 yaşındaki stoper için girişimlere başladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ TEKLİFE GÖRE KARAR VERECEK
Haberde, Beşiktaş yönetiminin uygun şartların oluşması halinde transfer tekliflerini değerlendirmeye açık olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların savunma hattında yeni bir yapılanmaya gitmesi halinde Uduokhai'nin ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.
BUNDESLIGA FAKTÖRÜ
Felix Uduokhai'nin kariyerine Almanya'da devam etme ihtimalinin oyuncu açısından önemli bir seçenek olduğu kaydedildi. Bundesliga'da yeniden forma giyme fırsatı, transfer sürecindeki belirleyici unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Felix Uduokhai, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli savunmacı söz konusu maçlarda 1 asistlik katkı verdi.
SAVUNMADA HAREKETLİ YAZ DÖNEMİ
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından savunma hattıyla ilgili kararların da netleşmesi bekleniyor. Yönetimin hem gelecek oyuncular hem de olası ayrılıklar konusunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.