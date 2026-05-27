Beşiktaş'ta 1 numara operasyonu! Transfer için 2 dünya yıldızı
Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta yabancı adaylar netleşmeye başladı. Siyah-beyazlıların, Kepa Arrizabalaga ve Filip Jorgensen’i gündemine aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında kaleci hattı da masaya yatırıldı. Siyah-beyazlı yönetim, yerli adaylar arasında Altay Bayındır'ı gündemde tutarken yabancı kaleci listesinde iki Premier Lig oyuncusu öne çıktı.
KALEDE YENİ PLAN
Beşiktaş'ın mevcut kadro yapılanması doğrultusunda kaleyi yabancı bir isme teslim etmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Futbol direktörü Önder Özen'in de onay verdiği isimler üzerinden transfer çalışmalarının şekillenebileceği belirtildi.
KEPA SICAK BAKIYOR
Arsenal forması giyen Kepa Arrizabalaga, siyah-beyazlıların gündemindeki kaleciler arasında yer alıyor. İspanyol eldiven, 2025 yazında Chelsea'den Arsenal'e 5.8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Chelsea ise 2018 yazında Athletic Bilbao'ya Kepa için 80 milyon euro bonservis ödemişti.
ARSENAL'DE RAYA'NIN GERİSİNDE KALDI
Kepa'nın Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Londra ekibinde David Raya'nın gerisinde kalan İspanyol kalecinin ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
JÖRGENSEN YİNE LİSTEDE
Beşiktaş'ın radarındaki bir diğer isim Chelsea forması giyen Filip Jorgensen oldu. Genç kalecinin, teknik ekibin raporuna göre değerlendirilebilecek adaylar arasında bulunduğu konuşuluyor.
ERSİN DESTANOĞLU TAKIMDA KALACAK
Siyah-beyazlıların Ersin Destanoğlu'nu kadroda tutmak istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş'ın yeni sezonda birinci kaleci pozisyonu için yabancı bir ismi değerlendirdiği öğrenildi.
TRANSFERDE KULÜPLERİN KARARI BEKLENECEK
Kaleci transferindeki sürecin, Arsenal ve Chelsea'nin oyuncular hakkındaki planlarına göre şekillenmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesinde önümüzdeki günlerde kaleci dosyasında hareketli gelişmeler yaşanabilir.