Beşiktaş'ta 1 numara operasyonu! Transfer için 2 dünya yıldızı

Kaleci transfer süreci, Arsenal ve Chelsea'nin kararlarına göre şekillenecek.

Beşiktaş, kaleci pozisyonu için Altay Bayındır ve iki Premier Lig oyuncusunu gündemine aldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında kaleci hattı da masaya yatırıldı. Siyah-beyazlı yönetim, yerli adaylar arasında Altay Bayındır'ı gündemde tutarken yabancı kaleci listesinde iki Premier Lig oyuncusu öne çıktı.

Kepa Arrizabalaga takımdan ayrılacak

KALEDE YENİ PLAN

Beşiktaş'ın mevcut kadro yapılanması doğrultusunda kaleyi yabancı bir isme teslim etmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Futbol direktörü Önder Özen'in de onay verdiği isimler üzerinden transfer çalışmalarının şekillenebileceği belirtildi.

KEPA SICAK BAKIYOR

Arsenal forması giyen Kepa Arrizabalaga, siyah-beyazlıların gündemindeki kaleciler arasında yer alıyor. İspanyol eldiven, 2025 yazında Chelsea'den Arsenal'e 5.8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Chelsea ise 2018 yazında Athletic Bilbao'ya Kepa için 80 milyon euro bonservis ödemişti.