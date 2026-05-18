Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Pavlidis çalımı! Resmi adımlar atılıyor

Beşiktaş, geride kalan sezonda yaşanan puan kayıpları ve beklentilerin altında kalan performans sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattında hata payını en aza indirmek isterken, santrfor transferi için Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Vangelis Pavlidis üzerinde yoğunlaştı.

Pavlidis, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Başkan Serdal Adalı'nın transfer operasyonlarını doğrudan yürüttüğü süreçte ilk temasın İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştiği ileri sürüldü. Beşiktaş cephesinin, Benfica forması giyen Yunan golcü için resmi girişimlere başladığı ve oyuncu tarafıyla görüşme zemini oluşturduğu belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Transfer sürecinde önemli rol oynayan isimlerden birinin ise Orkun Kökçü'nün babası ve menajeri Halis Kökçü olduğu öğrenildi. Halis Kökçü'nün, Benfica Başkanı Rui Costa ile Serdal Adalı'yı bir araya getirdiği ve bu görüşmede Pavlidis transferinin gündeme geldiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncuyla görüşme gerçekleştirebilmek adına FIFA prosedürleri kapsamında gerekli izni aldığı aktarıldı. Daha sonra Pavlidis'in menajeri Arturo Canales, Halis Kökçü ve Serdal Adalı arasında ilk resmi toplantının yapıldığı belirtildi. Oyuncunun transfere olumlu yaklaşması halinde iki kulüp arasında bonservis pazarlıklarının başlayacağı kaydedildi.