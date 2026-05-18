Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Pavlidis çalımı! Resmi adımlar atılıyor
Beşiktaş, yeni sezonun santrfor transferi için rotasını Benfica’ya çevirdi. Başkan Serdal Adalı’nın, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Yunan golcü Vangelis Pavlidis için Madrid’de ilk resmi teması gerçekleştirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya yüksek maaş ve bonuslardan oluşan dikkat çekici bir teklif hazırladığı belirtildi.
- Beşiktaş, Vangelis Pavlidis'in transferi için Avrupa'da dikkat çeken isimler arasında yer aldığını belirterek resmi girişimlere başladı.
- Transfer görüşmelerinde Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü'nün önemli bir rol oynadığı ve Benfica Başkanı Rui Costa ile Serdal Adalı'yı bir araya getirdiği belirtildi.
- Beşiktaş yönetimi, Pavlidis için yüksek maliyetli bir maaş paketi hazırlayarak oyuncunun transfere olumlu yaklaşması halinde bonservis pazarlıklarına başlayacak.
- Benfica formasıyla etkili bir sezon geçiren Pavlidis, 53 maçta 30 gol ve 6 asist yaptı, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Premier Lig ekipleri de transferi yakından takip ediyor.
- Beşiktaş, Pavlidis'in transferinde Avrupa'nın önemli kulüpleriyle rekabet etmek zorunda kalacak ve oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş, geride kalan sezonda yaşanan puan kayıpları ve beklentilerin altında kalan performans sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattında hata payını en aza indirmek isterken, santrfor transferi için Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Vangelis Pavlidis üzerinde yoğunlaştı.
Başkan Serdal Adalı'nın transfer operasyonlarını doğrudan yürüttüğü süreçte ilk temasın İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştiği ileri sürüldü. Beşiktaş cephesinin, Benfica forması giyen Yunan golcü için resmi girişimlere başladığı ve oyuncu tarafıyla görüşme zemini oluşturduğu belirtildi.
ORKUN KÖKÇÜ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Transfer sürecinde önemli rol oynayan isimlerden birinin ise Orkun Kökçü'nün babası ve menajeri Halis Kökçü olduğu öğrenildi. Halis Kökçü'nün, Benfica Başkanı Rui Costa ile Serdal Adalı'yı bir araya getirdiği ve bu görüşmede Pavlidis transferinin gündeme geldiği ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncuyla görüşme gerçekleştirebilmek adına FIFA prosedürleri kapsamında gerekli izni aldığı aktarıldı. Daha sonra Pavlidis'in menajeri Arturo Canales, Halis Kökçü ve Serdal Adalı arasında ilk resmi toplantının yapıldığı belirtildi. Oyuncunun transfere olumlu yaklaşması halinde iki kulüp arasında bonservis pazarlıklarının başlayacağı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TAN DEV MAAŞ PAKETİ
Benfica formasıyla etkili bir sezon geçiren Pavlidis için Beşiktaş yönetiminin önemli bir ekonomik plan hazırladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki futbolcuya garanti ücret ve performans bonuslarını içeren yüksek maliyetli bir teklif sunduğu ifade edildi.
Haziran 2029'a kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Yunan futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 32 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Beşiktaş'ın oyuncunun şartlarını zorlamaya hazır olduğu ancak transfer yarışında Avrupa'nın önemli kulüpleriyle rekabet etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE VE DEVLER TAKİPTE
Bu sezon Benfica formasıyla 53 resmi karşılaşmada görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Beş farklı kulvarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Yunan santrfor, takımının toplam 36 golüne doğrudan katkı sağladı.
Oyuncunun transfer sürecini yalnızca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin değil, Manchester United, Newcastle United ve Chelsea gibi Premier Lig ekiplerinin de yakından takip ettiği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, oyuncu tarafının vereceği karara göre kısa süre içinde Benfica ile resmi bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor.