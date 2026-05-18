Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! 3 yıldız ayrılığı masaya koydu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş'ta teknik direktör konusu, Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile yapacağı görüşme öncesinde kritik bir aşamaya geldi.

Takımın önemli isimleri Tiago Djalo, Wilfred Ndidi ve Vaclav Cerny, Sergen Yalçın'ın devam etmesi halinde kariyer planlarını yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Futbolcular, teknik heyet belirsizliğinden rahatsızlık duyduklarını ve gelecek sezon için net bir proje görmek istediklerini yönetime iletti.

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunda kısa süre içinde kararını netleştirmesi bekleniyor.

Yönetim, takımda kalması planlanan oyuncuların görüşlerini dikkate alarak yeni sezon kadro planlamasını yapıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması öncesinde teknik direktör konusu kritik bir aşamaya geldi. Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile yapacağı görüşme camiada yakından takip edilirken, takım içerisinden gelen mesajların da karar sürecini etkileyebileceği konuşuluyor. İddiaya göre siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden Tiago Djalo, Wilfred Ndidi ve Vaclav Cerny yönetimle bir araya geldi. Üç futbolcunun görüşmede, Sergen Yalçın'ın göreve devam etmesi halinde kariyer planlarını yeniden değerlendireceklerini ifade ettiği belirtildi.

Ndidi, Sergen Yalçın kalırsa gitmek istediğini söyledi.

SERGEN YALÇIN'A MESAFELİ DURUŞ Takvim'in haberine göre oyuncuların, teknik heyet konusunda yaşanan belirsizlikten rahatsız olduğu ve gelecek sezon için net bir proje görmek istediği öğrenildi. Özellikle takım içindeki yapılanma ve oyun sistemi konusunda soru işaretleri yaşayan futbolcuların, yönetime açık şekilde görüş bildirdiği aktarıldı. Savunmada görev yapan Tiago Djalo'nun yanı sıra orta sahadaki Wilfred Ndidi ve hücum hattında forma giyen Vaclav Cerny'nin tavrının yönetim cephesinde dikkatle değerlendirildiği ifade edildi.