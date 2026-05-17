Beşiktaş’ta transfer operasyonu: Hedef Anguissa! Orta sahaya dinamo
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Napoli’nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa’ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim transferi kısa sürede sonuçlandırmak isterken, deneyimli futbolcunun da İstanbul seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle orta saha ve hücum hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaştı.
Yönetimin gündemindeki ilk isimlerden biri ise İtalya Serie A şampiyonu Napoli'de forma giyen Frank Zambo Anguissa oldu.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak hem de Avrupa kupalarında güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, deneyimli oyunculara yönelirken Anguissa transferi için temaslarını artırdı.
Siyah-beyazlıların daha önce de girişimde bulunduğu Kamerunlu futbolcu için bu kez daha somut adımlar attığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Napoli cephesiyle yürüttüğü görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi. İtalyan kulübüyle bonservis şartlarını netleştirmeye çalışan siyah-beyazlı yönetim, transfer sürecini sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
30 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'tan gelen projeye sıcak baktığı ve düzenli forma giyebileceği bir takımda yeni bir sayfa açmaya olumlu yaklaştığı aktarıldı. Yönetim, oyuncunun ikna edilmesini transferde önemli bir avantaj olarak görüyor.
NAPOLI'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Frank Zambo Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti.
Fizik gücü, top kazanma becerisi ve iki yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken Kamerunlu orta saha, Napoli'nin son yıllardaki önemli parçalarından biri olarak öne çıktı.
Beşiktaş yönetiminin transfer için mali şartları zorlayacağı ve İtalyan ekibiyle görüşmelerini önümüzdeki günlerde hızlandıracağı öğrenildi.