Beşiktaş’ta transfer operasyonu: Hedef Anguissa! Orta sahaya dinamo

Yönetimin gündemindeki ilk isimlerden biri ise İtalya Serie A şampiyonu Napoli'de forma giyen Frank Zambo Anguissa oldu.

Anguissa'nın sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Yeni sezonda hem Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak hem de Avrupa kupalarında güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, deneyimli oyunculara yönelirken Anguissa transferi için temaslarını artırdı.

Siyah-beyazlıların daha önce de girişimde bulunduğu Kamerunlu futbolcu için bu kez daha somut adımlar attığı öğrenildi.