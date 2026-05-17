Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den yönetime rest! Ayrılığı kafasına koydu
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonunu kullanmayı değerlendiriyordu. Ancak Malili futbolcunun kariyerine Avrupa’nın farklı liglerinde devam etmek istemesi planları değiştirdi.
- Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini almak için hazırlık yaparken oyuncunun Avrupa'da üst düzey liglerde oynamak istemesi süreci etkiledi.
- El Bilal Toure, Beşiktaş taraftarına sosyal medyada teşekkür ederek takıma veda ettiğini belirtti.
- Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kararının ardından satın alma opsiyonu konusunda geri adım atabilir.
- El Bilal Toure, Beşiktaş formasıyla 26 maçta 7 gol ve 5 asistle dikkat çekti.
- Atalanta, El Bilal Toure'yi 2023 yaz transfer döneminde Almeria'dan 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken El Bilal Toure konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, sezon başında Atalanta'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için hazırlık yapıyordu. Şartlara bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken, oyuncunun tercihi sürecin yönünü değiştirdi.
Malili hücum oyuncusunun kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek istediğini yönetime bildirdiği aktarıldı. Toure'nin özellikle İtalya, Fransa ve Almanya'dan gelecek teklifleri değerlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
EL BİLAL TOURE'DEN VEDA MESAJI
Sezonun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan El Bilal Toure, Beşiktaş taraftarına teşekkür etti. Malili futbolcu mesajında, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, oyuncunun siyah-beyazlı takıma veda ettiği şeklinde yorumlandı. Yönetimin ise oyuncunun kararının ardından satın alma opsiyonu konusunda geri adım atabileceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş, sezon başında Serie A temsilcisi Atalanta'dan El Bilal Toure'yi kiralamak için 3.3 milyon Euro ödeme yapmıştı. Hücum hattında kanat forvet olarak da görev alan Malili oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 7 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Atalanta ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden El Bilal Toure için İtalyan ekibi, 2023 yaz transfer döneminde Almeria'ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Oyuncunun yaz transfer döneminde yeniden Avrupa piyasasında hareketli isimlerden biri olması bekleniyor.