Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den yönetime rest! Ayrılığı kafasına koydu

El Bilal Toure, Beşiktaş taraftarına sosyal medyada teşekkür ederek takıma veda ettiğini belirtti.

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken El Bilal Toure konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, sezon başında Atalanta'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için hazırlık yapıyordu. Şartlara bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken, oyuncunun tercihi sürecin yönünü değiştirdi.

El Bilal Toure bu sezon Beşiktaş'ın en golcü oyuncuları arasında.

EL BİLAL TOURE'DEN VEDA MESAJI

Sezonun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan El Bilal Toure, Beşiktaş taraftarına teşekkür etti. Malili futbolcu mesajında, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, oyuncunun siyah-beyazlı takıma veda ettiği şeklinde yorumlandı. Yönetimin ise oyuncunun kararının ardından satın alma opsiyonu konusunda geri adım atabileceği öğrenildi.