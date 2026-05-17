Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Şenol Güneş
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşecek. Olası ayrılıkta Şenol Güneş ismi yönetimin ciddi olarak masasında.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ismi camiada tartışılmaya devam ediyor. Göreve geldiğinden bu yana bir türlü takımı toparlayamayan ve üst üste kötü sonuçlar alarak siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğratan tecrübeli teknik adam adeta topun ağzında. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın önümüzdeki hafta Sergen hoca ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşme sonrasında yol haritasının belirleneceği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in ismi yönetimin ciddi anlamda masasında. Olası Sergen Yalçın ayrılığında ibrenin Şenol hocaya dönmesi bekleniyor.
KARARI SAYIN BAŞKAN VERİR
Bu arada Güneş'in yakın çevresine Beşiktaş iddiaları ile ilgili açıklamalar yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.