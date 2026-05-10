Yönetimde bazı isimler teknik heyetle devam edilmesi gerektiğini savunurken, bazıları değişim talep etti.

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Sergen Yalçın'ın geleceğini görüşmek için olağanüstü toplandı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun önceki gece Tüpraş Stadı'nda bir araya geldiği öğrenildi. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesinin Sergen Yalçın'ın geleceği olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın'ın istifasının yönetimden döndüğü iddia edildi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Toplantıda futbol komitesinde yer alan bazı yöneticilerin, teknik heyetle devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Bu isimlerin, takımın yeni sezon planlamasının mevcut teknik kadroyla sürdürülmesinden yana tavır aldığı aktarıldı.

Buna karşılık bazı yöneticilerin ise alınan sonuçlar sonrası teknik değişimin kaçınılmaz hale geldiğini savunduğu ve Sergen Yalçın ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi.