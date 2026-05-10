Siyah-beyazlı ekipte sezonun son bölümünde alınan sonuçlar teknik direktör Sergen Yalçın üzerindeki baskıyı artırdı. Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında yaşanan elenmenin ardından Trabzonspor mağlubiyeti de camiadaki gerilimi yükseltti.
Karşılaşma sırasında tribünlerden yükselen tepkilerde deneyimli teknik adamın istifaya davet edildiği görüldü.
YÖNETİM ACİL TOPLANDI
Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun önceki gece Tüpraş Stadı'nda bir araya geldiği öğrenildi. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesinin Sergen Yalçın'ın geleceği olduğu belirtildi.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
Toplantıda futbol komitesinde yer alan bazı yöneticilerin, teknik heyetle devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Bu isimlerin, takımın yeni sezon planlamasının mevcut teknik kadroyla sürdürülmesinden yana tavır aldığı aktarıldı.
Buna karşılık bazı yöneticilerin ise alınan sonuçlar sonrası teknik değişimin kaçınılmaz hale geldiğini savunduğu ve Sergen Yalçın ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
ADALI KARARSIZ KALDI
Başkan Serdal Adalı'nın ise süreçle ilgili net kararını henüz vermediği ifade edildi. Konyaspor maçının ardından teknik direktörüne destek veren Adalı'nın, Trabzonspor yenilgisi sonrası oluşan tablo nedeniyle yeniden değerlendirme yaptığı kaydedildi.
Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce teknik direktör konusunda kesin kararını açıklaması bekleniyor.