Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Yönetim ikiye bölündü

Türkiye Kupası’nda yaşanan Konya şoku ve Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği tartışılmaya başlandı. Yönetim içinde farklı görüşler öne çıkarken, son kararın yeni sezon öncesi verilmesi bekleniyor.

  • Sergen Yalçın üzerindeki baskı, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenme ve Trabzonspor mağlubiyeti sonrası arttı.
  • Tribünlerden Sergen Yalçın'ın istifaya davet edildiği tepkiler yükseldi.
  • Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Sergen Yalçın'ın geleceğini görüşmek için olağanüstü toplandı.
  • Yönetimde bazı isimler teknik heyetle devam edilmesi gerektiğini savunurken, bazıları değişim talep etti.
  • Başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör konusunda henüz net kararını vermediği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipte sezonun son bölümünde alınan sonuçlar teknik direktör Sergen Yalçın üzerindeki baskıyı artırdı. Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında yaşanan elenmenin ardından Trabzonspor mağlubiyeti de camiadaki gerilimi yükseltti.

Karşılaşma sırasında tribünlerden yükselen tepkilerde deneyimli teknik adamın istifaya davet edildiği görüldü.

Sergen Yalçın, Süper Lig'i 4. sırada tamamladı.
YÖNETİM ACİL TOPLANDI

Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun önceki gece Tüpraş Stadı'nda bir araya geldiği öğrenildi. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesinin Sergen Yalçın'ın geleceği olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın'ın istifasının yönetimden döndüğü iddia edildi.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Toplantıda futbol komitesinde yer alan bazı yöneticilerin, teknik heyetle devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Bu isimlerin, takımın yeni sezon planlamasının mevcut teknik kadroyla sürdürülmesinden yana tavır aldığı aktarıldı.

Buna karşılık bazı yöneticilerin ise alınan sonuçlar sonrası teknik değişimin kaçınılmaz hale geldiğini savunduğu ve Sergen Yalçın ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın yeni sezondaki durumu belirsiz.
ADALI KARARSIZ KALDI

Başkan Serdal Adalı'nın ise süreçle ilgili net kararını henüz vermediği ifade edildi. Konyaspor maçının ardından teknik direktörüne destek veren Adalı'nın, Trabzonspor yenilgisi sonrası oluşan tablo nedeniyle yeniden değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce teknik direktör konusunda kesin kararını açıklaması bekleniyor.

