Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması: "Bırak derlerse bırakırız"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, görevi bırakmaya hazır olduğunu ve birilerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamada bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından istifa etmeye hazır olduğunu bildirdi. Yalçın'ın konuyla ilgili olarak; "Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor. Birileri hesabını ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu bir açıklama değil. Bırak diyorlarsa bırakırız." sözlerini sarf etti.

