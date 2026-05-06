2. Sergen Yalçın dönemi sona eriyor! Ayrılık isteğine Serdal Adalı'dan erteleme yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor mağlubiyetinin ardından taraftarın verdiği tepki nedeniyle istifa etme kararı aldı. Başkan Adalı’nın da “2 maç kala bırakmak olmaz. Sezon bitsin değerlendirme yaparız” dediği öğrenildi

Elinde kalan tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde evinde karşılaştığı Konya'ya elenerek veda eden Beşiktaş'ta maçın ardından hareketli saatler yaşandığı öğrenildi. Maçın sona ermesiyle taraftarınistifaya davet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın soyunma odasında başkan Serdal Adalı'ya "Taraftar istemiyorsa bırakayım" dediği, Adalı'nın ise "2 maç kala bırakmaz olmaz. Sezonu tamamlayalım ondan sonra değerlendirme yaparız" ifadelerini kullanarak Yalçın'ı kalan 2 maça çıkma konusunda ikna ettiği öğrenildi.

2 MAÇ SONRA AYRILACAK

Trabzon ve Rize maçlarında takımın başında olacak Yalçın'ın sezon bittikten sonra görevinden ayrılacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkan 53 yaşındaki çalıştırıcı 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Yalçın 1.86 puan ortalaması yakaladı.

ADALI'YLA KUPA YOK

BEŞIKTAŞ son 4 sezonda olduğu gibi bu sezon da ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı. Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta yönetim, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti ancak lig ve kupada yine başarı gelmedi. Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen Kartal, kupaya ise yarı finalde veda etti. Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde bu sezonu da kupasız noktaladı.

26 PUAN EVİNDE GİTTİ

BEŞIKTAŞ bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçın 10'unda puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet alırken 6 mağlubiyet yaşadı. Kartal 4 maçta ise Dolmabahçe'den 1 puanla ayrıldı.

