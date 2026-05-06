Sergen Yalçın taraftarların tepkisini çekti

ADALI'YLA KUPA YOK

BEŞIKTAŞ son 4 sezonda olduğu gibi bu sezon da ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı. Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta yönetim, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti ancak lig ve kupada yine başarı gelmedi. Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen Kartal, kupaya ise yarı finalde veda etti. Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde bu sezonu da kupasız noktaladı.