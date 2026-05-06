Elinde kalan tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde evinde karşılaştığı Konya'ya elenerek veda eden Beşiktaş'ta maçın ardından hareketli saatler yaşandığı öğrenildi. Maçın sona ermesiyle taraftarınistifaya davet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın soyunma odasında başkan Serdal Adalı'ya "Taraftar istemiyorsa bırakayım" dediği, Adalı'nın ise "2 maç kala bırakmaz olmaz. Sezonu tamamlayalım ondan sonra değerlendirme yaparız" ifadelerini kullanarak Yalçın'ı kalan 2 maça çıkma konusunda ikna ettiği öğrenildi.
2 MAÇ SONRA AYRILACAK
Trabzon ve Rize maçlarında takımın başında olacak Yalçın'ın sezon bittikten sonra görevinden ayrılacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkan 53 yaşındaki çalıştırıcı 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Yalçın 1.86 puan ortalaması yakaladı.
ADALI'YLA KUPA YOK
BEŞIKTAŞ son 4 sezonda olduğu gibi bu sezon da ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı. Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta yönetim, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti ancak lig ve kupada yine başarı gelmedi. Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen Kartal, kupaya ise yarı finalde veda etti. Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde bu sezonu da kupasız noktaladı.
26 PUAN EVİNDE GİTTİ
BEŞIKTAŞ bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçın 10'unda puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet alırken 6 mağlubiyet yaşadı. Kartal 4 maçta ise Dolmabahçe'den 1 puanla ayrıldı.
