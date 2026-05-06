Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ GELDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Tribünlerden deneyimli teknik adam istifaya davet edilirken, sahaya su şişesi de atıldı.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDEN NET MESAJ
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, A Spor'a yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile ilgili yönetimin yaklaşımını duyurdu.
Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle teknik heyete destek verdi.
TRANSFER PLANLAMASI SÜRÜYOR
Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun kadro planlamasının da Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde devam ettiği öğrenildi.
Bu gelişme, Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunda kısa vadede değişim düşünmediğini gösterdi.