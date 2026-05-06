CANLI YAYIN
Geri

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş’ta Konyaspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın’ın geleceği merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli teknik adamla yola devam mesajı verdi. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, motivasyon konusunda aksiyon alacaklarını söyleyerek deneyimli çalıştırıcının kalacağını işaret etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilince teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı.
  • Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası Sergen Yalçın'a tepki göstererek istifaya davet etti ve sahaya su şişesi attı.
  • Sergen Yalçın, basın toplantısında 'Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım' dedi.
  • Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Sergen Yalçın ile bir sorun olmadığını ve teknik heyete destek verdiklerini açıkladı.
  • Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde devam ediyor.

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ GELDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Tribünlerden deneyimli teknik adam istifaya davet edilirken, sahaya su şişesi de atıldı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sezonu kupasız tamamladı

YÖNETİMDEN NET MESAJ

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, A Spor'a yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile ilgili yönetimin yaklaşımını duyurdu.

Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle teknik heyete destek verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam edecek gibi gözüküyor

TRANSFER PLANLAMASI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun kadro planlamasının da Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde devam ettiği öğrenildi.

Bu gelişme, Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunda kısa vadede değişim düşünmediğini gösterdi.

Beşiktaşta 200 milyon euroluk hüsran: Şampiyonluk hayal olduBeşiktaşta 200 milyon euroluk hüsran: Şampiyonluk hayal oldu
Beşiktaş'ta 200 milyon euroluk hüsran: Şampiyonluk hayal oldu

Beşiktaş'ta 200 milyon euroluk hüsran: Şampiyonluk hayal oldu
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ta 200 milyon euroluk hüsran!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler