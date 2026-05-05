Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlamayı garantiledi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Avrupa biletini Play-off aşamasından itibaren almak istediği Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük hüsran yaşadı. Bardhi'nin uzatmalardaki penaltısıyla bu kulvara da havlu atan siyah beyazlı ekip, yeni sezonu da erkene açmak zorunda kalacak. Diğer yandan 2020-2021 yılında son kez şampiyonluk yaşayan Kartal, o günden bugüne kadar 200 milyon civarında euro bonservis ödedi. Ayrıca serbest statüden imza atanlar, kiralananlar ve bu sezon satın alma opsiyonları bulunanlar tabloya dahil edilmedi.
AVERAJLA ŞAMPİYON OLDU
2020-2021 sezonunda şu an takımın başında bulunan Sergen Yalçın ile ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Beşiktaş, Galatasaray ile aynı puanı (84) topladığı sezonu averaj farkıyla şampiyon olarak tamamladı. Bu sezonun ardından adeta başarısızlıklar silsilesi yaşandı.
TRABZONSPOR'DAN 22 PUAN FARK YEDİ
Yıllar sonra Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunu 6. tamamlayan Beşiktaş, transfere 7.35 milyon euro harcadı. Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Mert Günok ve Javi Montero'nun bonservisleri alındı. Can Bozdoğan, Valentin Rosier ve Michy Batshuayi kiralandı. Buna rağmen bordo mavililerin 22 puan gerisinde kaldı.
ÜÇÜNCÜLÜĞE RAĞMEN ZİRVEYE YAKLAŞAMADI
Galatasaray'ın kupanın sahibi olduğu 2022-2023 sezonunda da Beşiktaş yine sarı kırmızılılara çok yaklaşamadı. 88 puan ile zirveye oturan Cimbom'un ardından Fenerbahçe 80 puanla ikinci oldu. Kartal ise 78 puan toplayabildi. Dönemin yönetimi, transfer için kasasından 35.55 milyon euro çıkardı. Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin ve Onur Bulut'un transferleri bonservisleriyle gerçekleşti. Nathan Redmond, Romain Saiss, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ise serbest statüden takıma katıldı. Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku, Alexandru Maxium ve Tayfur Bingöl kiralandı.
28.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE TARİHİ FARK
Teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda da birçok önemli isimle anlaşmaya vardı. Ara transferde adeta para yağmuruna başlandı. Ernest Muçi ve Al-Musrati (İlk etapta kiralandı. Bonservisi sonra alındı) hamleleri hem beklentileri artırdı hem de eleştirileri beraberinde getirdi. Ancak sonuç olarak 102 puan toplayan Galatasaray'a karşı sadece 56 alınabildi. Yaşanan teknik adam değişiklikleri sonun hazırlayıcısı oldu. Söz konusu sezonda ayrıca Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Emrecan Bulut Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku alındı. Joe Worrall kiralandı. Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Eric Bailly, Jonas Svensson ve Gökhan İnler imza attı. Yaşanan sakatlıkların fazlalığı da sezonun en belirleyici unsurlarından biri oldu.
VAN BRONCKHORST DA ÇARE OLMADI
2024-2025 sezonuna Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, Feyenoord'un Ajax ve PSV karşısında elde ettiği gibi bir hikaye ile şampiyonluk kazanmak istiyordu ancak yine beklenen olmadı. Yine birbirinden önemli futbolcular alındı. Bonservis olarak 27.26 milyon euro harcandı. Al-Musrati, Keny Arroyo, Emirhan Topçu, Can Keleş, Ciro Immobile ve Elan Ricardo'nun tapusu alındı. Felix Uduokhai (Bonservisi sonra alındı) kiralandı. Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour ve Joao Mario (Özel madde ile) serbest statüden imza attı.
OLE GUNNAR SOLSKJAER VE SERGEN YALÇIN İLE 100 MİLYON EURO!
Beşiktaş'ın güncel sezondaki harcadığı transfer ücreti ise tarihe geçti. Yaz ve kış dönemlerinde toplam 99.76 milyon euro ile rekor kırıldı. Yıldız oyuncuların alınmasına rağmen hem zirveden uzak kalındı hem Avrupa'da lig aşamasına kalınamadı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hüsran yaşandı. Süper Kupa'ya da katılım sağlanamadı. Bu süreçte Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Joao Mario, Gökhan Sazdağı, Emamnuel Agbadou, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh alındı. El Bilal Toure, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Kristijan Asllani, Cengiz Ünder, David Jurasek, Yasin Özcan ve Devis Vasquez kiralandı. Abraham'ın satın alma opsiyonu kullanılarak Aston Villa'ya satışı gerçekleştirildi. Orkun Kökçü'nün bonservisi ise bu tabloya eklenmiş değil. Ayrıca diğer kiralın futbolcular için aynı karar alınırsa fatura daha da kabaracak.
LİGE HASRET KALINDI
Siyah beyazlılar, 2020-2021'den sonra 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı. 2021-2022 ve 2024-2025 sezonunda da Süper Kupa şampiyonu oldu. Ancak Süper Lig'de istenilen sonuçların alınmaması bir kenara uzun süre önce havlu atılması ve ortaya konulan futbol herkesi üzüyor. Yeni dönemde ise Serdal Adalı ve ekibini zor bir süreç bekliyor.