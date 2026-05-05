Jackson Muleka Konyaspor'da forma giyiyor ÜÇÜNCÜLÜĞE RAĞMEN ZİRVEYE YAKLAŞAMADI Galatasaray'ın kupanın sahibi olduğu 2022-2023 sezonunda da Beşiktaş yine sarı kırmızılılara çok yaklaşamadı. 88 puan ile zirveye oturan Cimbom'un ardından Fenerbahçe 80 puanla ikinci oldu. Kartal ise 78 puan toplayabildi. Dönemin yönetimi, transfer için kasasından 35.55 milyon euro çıkardı. Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin ve Onur Bulut'un transferleri bonservisleriyle gerçekleşti. Nathan Redmond, Romain Saiss, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ise serbest statüden takıma katıldı. Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku, Alexandru Maxium ve Tayfur Bingöl kiralandı.

Ernest Muçi beklentileri karşılayamadı ve Trabzonspor'a kiralandı 28.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE TARİHİ FARK Teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda da birçok önemli isimle anlaşmaya vardı. Ara transferde adeta para yağmuruna başlandı. Ernest Muçi ve Al-Musrati (İlk etapta kiralandı. Bonservisi sonra alındı) hamleleri hem beklentileri artırdı hem de eleştirileri beraberinde getirdi. Ancak sonuç olarak 102 puan toplayan Galatasaray'a karşı sadece 56 alınabildi. Yaşanan teknik adam değişiklikleri sonun hazırlayıcısı oldu. Söz konusu sezonda ayrıca Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Emrecan Bulut Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku alındı. Joe Worrall kiralandı. Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Eric Bailly, Jonas Svensson ve Gökhan İnler imza attı. Yaşanan sakatlıkların fazlalığı da sezonun en belirleyici unsurlarından biri oldu.

Giovanni van Bronckhorst Liverpool'da çalışıyor VAN BRONCKHORST DA ÇARE OLMADI 2024-2025 sezonuna Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, Feyenoord'un Ajax ve PSV karşısında elde ettiği gibi bir hikaye ile şampiyonluk kazanmak istiyordu ancak yine beklenen olmadı. Yine birbirinden önemli futbolcular alındı. Bonservis olarak 27.26 milyon euro harcandı. Al-Musrati, Keny Arroyo, Emirhan Topçu, Can Keleş, Ciro Immobile ve Elan Ricardo'nun tapusu alındı. Felix Uduokhai (Bonservisi sonra alındı) kiralandı. Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour ve Joao Mario (Özel madde ile) serbest statüden imza attı.