Beşiktaş'a kötü haber! Milot Rashica'da ödem tespit edildiği açıklandı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesi kadrodan çıkarılan Milot Rashica’nın yapılan MR sonucunda uyluk kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

  • Beşiktaş'ın futbolcusu Milot Rashica'nın sol dizindeki ağrı şikayeti sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.
  • Rashica, Gaziantep FK maçı öncesi ısınma sırasında sol dizinde ağrı hissetmesi üzerine teknik heyet tarafından kadroda çıkarılmıştı.
  • 27 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavisine Beşiktaş sağlık ekibi tarafından başlandı.
  • Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maçta 2 gol ve 6 asist kaydetti.
  • Futbolcunun sahalara dönüş süresi hakkında net bir takvim açıklanmadı.

Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

ISINMADA AĞRI HİSSETTİ

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma öncesi ısınma sırasında sol dizinde ağrı hisseden Rashica, teknik heyet tarafından kadrodan çıkarılmıştı.

Milot Rashica Gaziantep FK maçına çıkamamıştı

MR SONUCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasına göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncunun uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiştir."

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Kulüp, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu. Rashica'nın sahalara dönüş süresine ilişkin net bir takvim ise paylaşılmadı.

Milot Rashica 6 asist yaptı

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Milot Rashica bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

