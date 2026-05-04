Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.
ISINMADA AĞRI HİSSETTİ
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma öncesi ısınma sırasında sol dizinde ağrı hisseden Rashica, teknik heyet tarafından kadrodan çıkarılmıştı.
MR SONUCU AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasına göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncunun uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiştir."
TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
Kulüp, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu. Rashica'nın sahalara dönüş süresine ilişkin net bir takvim ise paylaşılmadı.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Milot Rashica bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.