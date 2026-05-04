Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maçta 2 gol ve 6 asist kaydetti.

Beşiktaş'ın futbolcusu Milot Rashica'nın sol dizindeki ağrı şikayeti sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma öncesi ısınma sırasında sol dizinde ağrı hisseden Rashica, teknik heyet tarafından kadrodan çıkarılmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Milot Rashica Gaziantep FK maçına çıkamamıştı

MR SONUCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasına göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncunun uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiştir."

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Kulüp, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu. Rashica'nın sahalara dönüş süresine ilişkin net bir takvim ise paylaşılmadı.