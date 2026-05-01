CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş kararlı! O transfer 20 milyon euroya bitebilir

Beşiktaş, sol kanat takviyesi için Sassuolo forması giyen Armand Lauriente’yi yeniden gündemine aldı. İtalyan ekibinin 20 milyon euro talebi yüksek bulunurken, siyah-beyazlılar indirim halinde masaya oturmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş kararlı! O transfer 20 milyon euroya bitebilir
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente'yi yeni sezon transfer listesinin üst sıralarına aldı.
  • Sassuolo, 27 yaşındaki Lauriente için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Beşiktaş bu rakamı yüksek buluyor.
  • Lauriente bu sezon Sassuolo formasıyla 35 maçta 5 gol ve 8 asist kaydetti.
  • Fransız futbolcu sol ve sağ kanat ile santrfor pozisyonlarında görev yapabiliyor.
  • Beşiktaş, bonservis bedelinde indirim yapılması halinde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlamasında kanat hattına özel önem veriyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente'yi yeniden listenin üst sıralarına aldı.

Armand Lauriente bu sezon 13 gollük katkıda bulundu

SOL KANAT İÇİN YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni sezonda hücum hattını daha dinamik ve üretken hale getirmek isteyen Beşiktaş, sol kanat transferini öncelikli başlıklardan biri olarak belirledi. Yönetim, Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Lauriente'nin durumunu yakından takip ediyor.

Fransız futbolcunun hem sol hem sağ kanatta görev yapabilmesi, gerektiğinde santrfor olarak da kullanılabilmesi transferde dikkat çeken detaylardan biri oldu.

SASSUOLO 20 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan ekibinin Lauriente için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı yüksek buluyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo'nun bonserviste indirime gitmesi halinde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Armand Lauriente'nin kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor

TRANSFERDE TEK ŞART: İNDİRİM

Beşiktaş'ın Lauriente transferindeki ana şartı maliyetin düşmesi olacak. Kara Kartal, oyuncunun kalitesini ve çok yönlü yapısını değerli bulsa da mevcut bonservis talebi nedeniyle temkinli hareket ediyor.

Şartların oluşması halinde siyah-beyazlıların bu dosyada yeniden adım atması bekleniyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Armand Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla 35 maça çıktı. Fransız kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Kariyerinde Orleans, Rennes ve Lorient formaları da giyen Lauriente'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Armand Lauriente için kulübü 20 milyon euro istiyor

BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK YÖNLÜ PROFİL

Lauriente'nin hücum hattında farklı bölgelerde görev alabilmesi, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Siyah-beyazlılar, maliyetin uygun seviyeye çekilmesi halinde Fransız oyuncu için transfer operasyonunu hızlandırabilir.

45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Ligde Gaziantep FKyı 2-0 yendi45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Ligde Gaziantep FKyı 2-0 yendi
45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası ZTK için zafer mesajı
SONRAKİ HABER

Sergen Yalçın'ın hedefi kupa

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler