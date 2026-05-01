Beşiktaş, yeni sezon transfer planlamasında kanat hattına özel önem veriyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente'yi yeniden listenin üst sıralarına aldı.
SOL KANAT İÇİN YENİDEN GÜNDEMDE
Yeni sezonda hücum hattını daha dinamik ve üretken hale getirmek isteyen Beşiktaş, sol kanat transferini öncelikli başlıklardan biri olarak belirledi. Yönetim, Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Lauriente'nin durumunu yakından takip ediyor.
Fransız futbolcunun hem sol hem sağ kanatta görev yapabilmesi, gerektiğinde santrfor olarak da kullanılabilmesi transferde dikkat çeken detaylardan biri oldu.
SASSUOLO 20 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan ekibinin Lauriente için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı yüksek buluyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo'nun bonserviste indirime gitmesi halinde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.
TRANSFERDE TEK ŞART: İNDİRİM
Beşiktaş'ın Lauriente transferindeki ana şartı maliyetin düşmesi olacak. Kara Kartal, oyuncunun kalitesini ve çok yönlü yapısını değerli bulsa da mevcut bonservis talebi nedeniyle temkinli hareket ediyor.
Şartların oluşması halinde siyah-beyazlıların bu dosyada yeniden adım atması bekleniyor.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Armand Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla 35 maça çıktı. Fransız kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Kariyerinde Orleans, Rennes ve Lorient formaları da giyen Lauriente'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK YÖNLÜ PROFİL
Lauriente'nin hücum hattında farklı bölgelerde görev alabilmesi, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Siyah-beyazlılar, maliyetin uygun seviyeye çekilmesi halinde Fransız oyuncu için transfer operasyonunu hızlandırabilir.