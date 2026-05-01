Fransız futbolcu sol ve sağ kanat ile santrfor pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Lauriente bu sezon Sassuolo formasıyla 35 maçta 5 gol ve 8 asist kaydetti.

Sassuolo, 27 yaşındaki Lauriente için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Beşiktaş bu rakamı yüksek buluyor.

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlamasında kanat hattına özel önem veriyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente'yi yeniden listenin üst sıralarına aldı.

Armand Lauriente bu sezon 13 gollük katkıda bulundu

SOL KANAT İÇİN YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni sezonda hücum hattını daha dinamik ve üretken hale getirmek isteyen Beşiktaş, sol kanat transferini öncelikli başlıklardan biri olarak belirledi. Yönetim, Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Lauriente'nin durumunu yakından takip ediyor.

Fransız futbolcunun hem sol hem sağ kanatta görev yapabilmesi, gerektiğinde santrfor olarak da kullanılabilmesi transferde dikkat çeken detaylardan biri oldu.

SASSUOLO 20 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan ekibinin Lauriente için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı yüksek buluyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo'nun bonserviste indirime gitmesi halinde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.