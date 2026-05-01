Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Djalo ve Asllani'nin katkısıyla skor avantajını yakalayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda oyunu kontrol ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
SERGEN YALÇIN: KUPAYA ODAKLANDIK
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, galibiyetin önemine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, ligde son haftalara girildiğini vurgulayarak takımın ana hedefini açıkladı.
Sergen Yalçın, "Kazanmak tabii ki önemli. Ligin son maçlarını oynuyoruz. Bu maçlar böyle olur. Önemli olan 3 puanı alıp dönmek. Tamamen salı günü oynanacak olan kupa maçına odaklıyız." ifadelerini kullandı.
ROTASYON MESAJI
Kadrodaki değişikliklere de değinen Yalçın, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti.
Tecrübeli teknik adam, "Rotasyon yaptık ve oyuncularımız çok iyi oynadılar. İkinci yarı da biraz düştük ama bu maçlar böyle. Tamamen salı gününe odaklıyız. Üç puanı almamız önemliydi." dedi.