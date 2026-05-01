Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası ZTK için zafer mesajı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Tiago Djalo ve Kristjan Asllani’den geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan tenik direktör Sergen Yalçın, tek hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası ZTK için zafer mesajı
  • Beşiktaş, Djalo ve Asllani'nin golleriyle deplasmanda 3 puanı aldı.
  • Sergen Yalçın, ligin son maçlarını oynadıklarını ve 3 puanın önemli olduğunu belirtti.
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın salı günü oynanacak kupa maçına odaklandığını açıkladı.
  • Sergen Yalçın, kadrosunda rotasyon yaptığını ve oyuncuların iyi performans gösterdiğini söyledi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Djalo ve Asllani'nin katkısıyla skor avantajını yakalayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda oyunu kontrol ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sergen Yalçın tek odaklarının kupa olduğunu dile getirdi

SERGEN YALÇIN: KUPAYA ODAKLANDIK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, galibiyetin önemine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, ligde son haftalara girildiğini vurgulayarak takımın ana hedefini açıkladı.

Sergen Yalçın, "Kazanmak tabii ki önemli. Ligin son maçlarını oynuyoruz. Bu maçlar böyle olur. Önemli olan 3 puanı alıp dönmek. Tamamen salı günü oynanacak olan kupa maçına odaklıyız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın hedefinin ZTK'yı kazanmak olduğunu söyledi

ROTASYON MESAJI

Kadrodaki değişikliklere de değinen Yalçın, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Rotasyon yaptık ve oyuncularımız çok iyi oynadılar. İkinci yarı da biraz düştük ama bu maçlar böyle. Tamamen salı gününe odaklıyız. Üç puanı almamız önemliydi." dedi.

45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Ligde Gaziantep FKyı 2-0 yendi45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Ligde Gaziantep FKyı 2-0 yendi
45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

45 dakikalık resital! Beşiktaş Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 yendi
Kartal'a 45 dakika yetti!

