Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak ALANYASPOR İLK KEZ KUPADA RAKİP Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 20'si Süper Lig, 1'i özel maç olmak üzere toplam 21 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, Antalya temsilcisine karşı oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Bu süreçte Beşiktaş 2 kez mağlup olurken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de kaybettiği şampiyonluğun ardından ZTK'da mutlu sona ulaşmak amacında BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, bu önemli mücadelede formasından uzak kalacak. ALANYASPOR'UN KUPA YOLU Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Corendon Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilliler, 4. turda ise Çorum FK'yı 5-0 yenerek gruplara kaldı. Grup aşamasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor ve Boluspor maçlarını kazanan Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalırken Galatasaray'a mağlup oldu. Antalya temsilcisi, topladığı 7 puanla A Grubu'nu 3. sırada tamamladı.