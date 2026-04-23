Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, kritik randevuda kazanarak hem adını son 4 takım arasına yazdırmak hem de uzun süredir içinde olamadığı şampiyonluk yarışı heyecanını kupada sürdürmek amacında. ATV'den yayınlanan Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Alanyaspor'u konuk ediyor ve kazanan takım yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek.
  • Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada 90 dakika berabere biterse uzatmalar, gerekirse penaltı atışları uygulanacak.
  • Beşiktaş grubu 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselirken, Alanyaspor A Grubu'nu 7 puanla 3. sırada bitirdi.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak ve Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz dışında eksik bulunmuyor.
  • Beşiktaş daha önce 11 kez Türkiye Kupası kazanırken, Alanyaspor 2019-2020 sezonunda finalde Trabzonspor'a yenilmişti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Alanyaspor'y konuk ediyor.

Beşiktaş son maçında Samsunspor'a 2-0 yenildi

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, El Bilal, Cerny, Oh

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Fatih, İbrahim, Ümit, Maestro, Hadergjonaj

Beşiktaş bir sonraki maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

TEK MAÇLIK SINAV

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Doksan dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen takım penaltı atışlarıyla belli olacak.

BEŞİKTAŞ GRUBU LİDER TAMAMLADI

Kupaya grup aşamasından dahil olan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş bu süreçte Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor ile ise berabere kaldı.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak

ALANYASPOR İLK KEZ KUPADA RAKİP

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 20'si Süper Lig, 1'i özel maç olmak üzere toplam 21 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlılar, Antalya temsilcisine karşı oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Bu süreçte Beşiktaş 2 kez mağlup olurken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de kaybettiği şampiyonluğun ardından ZTK'da mutlu sona ulaşmak amacında

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, bu önemli mücadelede formasından uzak kalacak.

ALANYASPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Corendon Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilliler, 4. turda ise Çorum FK'yı 5-0 yenerek gruplara kaldı.

Grup aşamasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor ve Boluspor maçlarını kazanan Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalırken Galatasaray'a mağlup oldu. Antalya temsilcisi, topladığı 7 puanla A Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta tek eksik bulunuyor

YARI FİNALDE RAKİP KONYASPOR OLACAK

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u elemesi halinde yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

KUPA BAŞARILARI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon kupayı 12. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Corendon Alanyaspor ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Akdeniz temsilcisi, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

