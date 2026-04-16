Siyah-beyazlılarda sol kanatta haftalar sonra golle buluştuğu maçın ardından Jota Silva 'nın formu dikkat çekerken, sakatlığını atlatan El Bilal Toure de takıma tam anlamıyla katıldı. Sol kanatta formaya yakın isim Portekizli yıldız Jota ... Ancak Sergen hoca net kararını henüz vermiş değil.

26 yaşındaki Jota, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 4 kez fileleri sarstı. Öte yandan Malili kanat forvet Toure de artık as kadro seviyesine ulaştı ve maçlara ilk 11'de başlayabilecek duruma geldi. Ligin kalan bölümünde yeniden kendini göstermek isteyen Toure, formayı kapmak istiyor. Yıldız oyuncu, bu sezon 17 lig maçında 5 gol atarken 5 asist yaptı.