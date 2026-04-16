İngiliz basınında daha önce Altay Bayındır'ın transferi gündeme gelmiş ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Ancak son gelişmelere göre Beşiktaş, ilk etapta yabancı kaleci transferine odaklandı. Yönetimin, üst düzey performans verebilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Beşiktaş, Jorgensen seviyesinde bir isim istiyor.

Bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Filip Jörgensen seviyesinde bir kalecinin hedeflendiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de bu oyuncu için girişimde bulunmuş ancak kulübü Chelsea transferine onay vermemişti.

Beşiktaş'ın Jorgensen için yine satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini sunacağı öğrenildi.