Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi hazırlıkları kapsamında kaleci rotasyonunda değişim planı öne çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadro yapılanmasını gözden geçirirken yeni sezonda kalede farklı bir profile yönelmeyi değerlendiriyor.
YABANCI KALECİ ÖNCELİĞİ
İngiliz basınında daha önce Altay Bayındır'ın transferi gündeme gelmiş ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Ancak son gelişmelere göre Beşiktaş, ilk etapta yabancı kaleci transferine odaklandı. Yönetimin, üst düzey performans verebilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
Bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Filip Jörgensen seviyesinde bir kalecinin hedeflendiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de bu oyuncu için girişimde bulunmuş ancak kulübü Chelsea transferine onay vermemişti.
Beşiktaş'ın Jorgensen için yine satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini sunacağı öğrenildi.
ALTAY SEÇENEĞİ MASADA
Beşiktaş'ın hedeflediği yabancı kaleci transferinin gerçekleşmemesi durumunda, Altay Bayındır için yeniden devreye girileceği öğrenildi. Manchester United forması giyen milli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Altay Bayındır bu sezon 6 maçta forma giyerken 11 gol yedi. Filip Jörgensen ise 10 karşılaşmada görev alırken 1 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 16 gol gördü.