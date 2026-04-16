Beşiktaş'a dev kaleci! Altay ismi rafa kalktı

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kaleci transferi için önceliğini yabancı isimlere verdi. Altay Bayındır alternatifi masada kalırken, hedefte üst seviye bir yabancı kaleci bulunuyor. Siyah beyazlılar, devre arası dönemde olduğu gibi yine Filip Jorgensen için temaslarda bulunacak.

Beşiktaş'a dev kaleci! Altay ismi rafa kalktı
  • Beşiktaş yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunda değişiklik planlıyor ve yabancı kaleci transferine öncelik veriyor.
  • Siyah-beyazlı kulüp, daha önce ara transfer döneminde girişimde bulunduğu Chelsea'li Filip Jörgensen seviyesinde bir kaleci hedefliyor.
  • Yabancı kaleci transferinin gerçekleşmemesi durumunda Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır için yeniden girişimde bulunulacak.
  • Altay Bayındır bu sezon Manchester United'da 6 maçta görev alarak 11 gol yedi.
  • Filip Jörgensen bu sezon Chelsea'de 10 maçta forma giydi ve 16 gol gördü.

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi hazırlıkları kapsamında kaleci rotasyonunda değişim planı öne çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadro yapılanmasını gözden geçirirken yeni sezonda kalede farklı bir profile yönelmeyi değerlendiriyor.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu takımda tutacak.
YABANCI KALECİ ÖNCELİĞİ

İngiliz basınında daha önce Altay Bayındır'ın transferi gündeme gelmiş ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Ancak son gelişmelere göre Beşiktaş, ilk etapta yabancı kaleci transferine odaklandı. Yönetimin, üst düzey performans verebilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Beşiktaş, Jorgensen seviyesinde bir isim istiyor.
Bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Filip Jörgensen seviyesinde bir kalecinin hedeflendiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de bu oyuncu için girişimde bulunmuş ancak kulübü Chelsea transferine onay vermemişti.

Beşiktaş'ın Jorgensen için yine satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini sunacağı öğrenildi.

Altay Bayındır ismi masada kaldı.
ALTAY SEÇENEĞİ MASADA

Beşiktaş'ın hedeflediği yabancı kaleci transferinin gerçekleşmemesi durumunda, Altay Bayındır için yeniden devreye girileceği öğrenildi. Manchester United forması giyen milli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Altay Bayındır bu sezon 6 maçta forma giyerken 11 gol yedi. Filip Jörgensen ise 10 karşılaşmada görev alırken 1 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 16 gol gördü.

