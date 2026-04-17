Beşiktaş, sezon başında 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için bonservis beklentisini yeniden belirledi. Siyah-beyazlılar, performansıyla takımın en kritik isimlerinden biri haline gelen milli orta saha için çıtayı bu kez 60 milyon euroya çıkardı. Bu rakamın altındaki tekliflerin ise değerlendirmeye dahi alınmayacağı netleşti.
Orkun Kökçü dosyasında yalnızca kulübün değil oyuncunun da tavrı belirleyici başlıklardan biri oldu. 25 yaşındaki yıldız, Avrupa'dan sadece dev kulüplerden teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Bunun dışında gelecek önerilere kapıyı kapatan milli futbolcu, Beşiktaş kariyerini sıradan bir transferle noktalamak istemiyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Beşiktaş yönetimi, daha önce Orkun Kökçü için 50 milyon euro seviyesinde şekillenen beklentisini yukarı taşıdı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun yükselen performansı ve sezon sonrasındaki büyük vitrin ihtimalini dikkate alarak yeni eşiği 60 milyon euro olarak belirledi.
60 MİLYON EURONUN ALTINA KAPI KAPANDI
Siyah-beyazlı yönetim, Orkun Kökçü için 60 milyon euronun altında gelecek teklifleri masaya taşımayacak. Böylece Beşiktaş, transfer pazarlığında oyuncusunu koruyan ve bonservis eşiğini net biçimde ortaya koyan bir pozisyon aldı.
Bu tavır, kulübün yıldız orta saha için yalnızca teklif almakla yetinmeyeceğini, gerçek bir satış ihtimali için çok daha güçlü rakamlar beklediğini gösteriyor. Orkun Kökçü dosyası artık normal bir transfer görüşmesinden çok, üst düzey kulüplerin girebileceği bir seviyeye taşınmış durumda.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN TAVRI DA NET
Orkun Kökçü, Avrupa'ya dönüş ihtimalinde yalnızca üst düzey kulüpleri dikkate alacak. Milli yıldızın, dev ekipler dışındaki hiçbir öneriye sıcak bakmaması, transfer sürecinin çerçevesini daha da daraltıyor.
Bu yaklaşım, oyuncunun kariyer planlamasında sıradan bir adım yerine doğrudan elit seviyeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Beşiktaş da bu tavır sayesinde pazarlık masasındaki konumunu daha güçlü hale getiriyor.
ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'taki yaklaşımında duygusal bağ da önemli yer tutuyor. Siyah-beyazlı taraftarlığı bilinen yıldız futbolcu, kulüpten şampiyonluk yaşamadan ayrılma fikrine sıcak bakmıyor.
Bu detay, transfer dosyasını yalnızca finansal bir denklem olmaktan çıkarıyor. Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta sportif bir iz bırakma isteği, ayrılık ihtimalini daha seçici ve daha zor bir hale getiriyor.
34 MAÇTA 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol ve 9 asist üretti. Toplamda 17 gole doğrudan katkı sağlayan milli orta saha, takımın hücum üretiminde belirleyici rol üstlendi.
Saha içindeki tablo, bonservis beklentisinin neden yukarı çekildiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Orkun Kökçü, yalnızca orta sahadaki oyun aklıyla değil skor katkısıyla da siyah-beyazlı takımın en değerli parçalarından biri haline geldi.