Beşiktaş, Orkun Kökçü için bonservis beklentisini 60 milyon euroya yükseltti ve bu rakamın altındaki teklifler değerlendirilmeyecek.

Beşiktaş, sezon başında 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için bonservis beklentisini yeniden belirledi. Siyah-beyazlılar, performansıyla takımın en kritik isimlerinden biri haline gelen milli orta saha için çıtayı bu kez 60 milyon euroya çıkardı. Bu rakamın altındaki tekliflerin ise değerlendirmeye dahi alınmayacağı netleşti.

Orkun Kökçü dosyasında yalnızca kulübün değil oyuncunun da tavrı belirleyici başlıklardan biri oldu. 25 yaşındaki yıldız, Avrupa'dan sadece dev kulüplerden teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Bunun dışında gelecek önerilere kapıyı kapatan milli futbolcu, Beşiktaş kariyerini sıradan bir transferle noktalamak istemiyor.