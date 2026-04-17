Transfer sürecinde teknik heyetin oyuncuyu takımda tutma yönündeki talebi, yönetimin pazarlık sürecindeki en önemli dayanağı oldu.

Cengiz Ünder bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile daha düşük bonservis bedeli için yeniden görüşme yapacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiralık oyuncusu Cengiz Ünder için 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu bu rakam düşürülmezse kullanmayacak.

Siyah-beyazlı cephede Cengiz Ünder için kritik sürecin teknik heyetin talebiyle şekillendiği görülüyor. Yönetimin, oyuncunun takımda kalma ihtimalini tamamen rafa kaldırmadığı, ancak mevcut rakamı aşağı çekmeden adım atmak istemediği ifade ediliyor. Böylece Beşiktaş, süreçle ilgili olarak hem sportif katkıyı hem de mali dengeyi birlikte değerlendiren bir yol haritası çizmiş oldu.

Cengiz Ünder transferinde ilk plan, Fenerbahçe ile yeniden masaya oturmak olacak. Siyah-beyazlı yönetim, daha düşük bir bonservis bedeliyle anlaşma zemini arayacak. Bu nedenle transfer dosyasındaki ana başlık, oyuncunun kalıp kalmamasından çok hangi mali şartlarla kalacağı noktası oldu.

Bu yaklaşım, Beşiktaş'ın dosyaya tamamen kapıyı kapatmadığını gösteriyor. Teknik heyetin oyuncudan yana tavır koyması, pazarlık sürecinin en önemli dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.