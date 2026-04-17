Beşiktaş Cengiz Ünder için kararını verdi! Bonserviste kritik eşik

Son dakika Beşiktaş transfer gelişmesinde gözler Cengiz Ünder dosyasına çevrildi. Sezon başında Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı yönetim kararını verdi. Beşiktaş, oyuncunun takımda kalması için yeniden masaya oturmaya hazırlanırken bonservis bedelinde indirim çıkmaması halinde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiralık oyuncusu Cengiz Ünder için 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu bu rakam düşürülmezse kullanmayacak.
  • Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile daha düşük bonservis bedeli için yeniden görüşme yapacak.
  • Cengiz Ünder bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.
  • Beşiktaş yönetimi, oyuncunun takımda kalma ihtimalini tamamen rafa kaldırmadı ancak mevcut rakamı aşağı çekmeden adım atmak istemiyor.
  • Transfer sürecinde teknik heyetin oyuncuyu takımda tutma yönündeki talebi, yönetimin pazarlık sürecindeki en önemli dayanağı oldu.

Siyah-beyazlı cephede Cengiz Ünder için kritik sürecin teknik heyetin talebiyle şekillendiği görülüyor. Yönetimin, oyuncunun takımda kalma ihtimalini tamamen rafa kaldırmadığı, ancak mevcut rakamı aşağı çekmeden adım atmak istemediği ifade ediliyor. Böylece Beşiktaş, süreçle ilgili olarak hem sportif katkıyı hem de mali dengeyi birlikte değerlendiren bir yol haritası çizmiş oldu.

BEŞİKTAŞ YENİDEN GÖRÜŞECEK

Cengiz Ünder transferinde ilk plan, Fenerbahçe ile yeniden masaya oturmak olacak. Siyah-beyazlı yönetim, daha düşük bir bonservis bedeliyle anlaşma zemini arayacak. Bu nedenle transfer dosyasındaki ana başlık, oyuncunun kalıp kalmamasından çok hangi mali şartlarla kalacağı noktası oldu.

Bu yaklaşım, Beşiktaş'ın dosyaya tamamen kapıyı kapatmadığını gösteriyor. Teknik heyetin oyuncudan yana tavır koyması, pazarlık sürecinin en önemli dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.

6 MİLYON EURO OPSİYONUNDA NET TAVIR

Beşiktaş cephesinde en dikkat çekici detay, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu konusunda ortaya çıkan tavır oldu. Siyah-beyazlılar, bu rakamın aşağı çekilmemesi halinde mevcut opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor.

Bu tablo, kulübün transfer stratejisinde kontrollü hareket ettiğini gösteriyor. Yönetim, Cengiz Ünder'in takımda kalmasını isterse bunu mevcut şartları iyileştirerek yapmak istiyor. Aksi senaryoda ise maliyet nedeniyle dosyanın kapanma ihtimali güç kazanıyor.

SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Cengiz Ünder'le ilgili süreçte teknik heyetin yaklaşımı belirleyici rol oynuyor. Oyuncunun takımda kalması yönündeki talep, siyah-beyazlı yönetimi yeniden temas kurmaya yönelten başlıkların başında geliyor.

Bu durum, Beşiktaş'ın yalnızca piyasa fırsatı kovalayan değil, teknik plan doğrultusunda karar veren bir yapı izlediğini ortaya koyuyor. Dosyanın önümüzdeki bölümünde belirleyici olacak ana unsur ise Fenerbahçe cephesinin bonservis indirimi konusundaki yaklaşımı olacak.

CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 4 asist üretti. Hücum hattına sağladığı skor katkısı, oyuncunun takımda tutulması yönündeki görüşü destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu.

Ortaya koyduğu performans, Cengiz Ünder dosyasını yalnızca ekonomik değil sportif açıdan da önemli hale getiriyor. Beşiktaş yönetimi, bu nedenle karar aşamasında mali denge ile saha içi katkı arasında hassas bir hesap yapıyor.

