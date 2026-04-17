Ersin Destanoğlu'na tanıdık takip! 3 takım istiyor

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini korurken Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Belçika ve Ukrayna’dan gelen ilgi, transfer ihtimalini güçlendirdi. Arda Turan'ın Shakhtar'ı da Ersin'i isteyen takımlar arasında...

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu için yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 25 yaşındaki kalecinin kariyerine yurt dışında devam etme ihtimali gündemde.

Ersin Destanoğlu Fenerbahçe maçında harika performans sergiledi.
ARDA TURAN TAKİBİ

Ersin Destanoğlu için en somut girişimlerin Belçika'dan geldiği belirtildi. KVC Westerlo ve Club Brugge'ün oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.

Ayrıca Shakhtar Donetsk'in de deneyimli kaleciyi uzun vadeli planlarında değerlendirdiği aktarıldı.

Ersin, derbide birçok pozisyonda kalesini gole kapattı.
SÖZLEŞME VE REKABET

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de Avrupa'dan gelen teklifler nedeniyle rekabetin arttığı kaydedildi.

Bu durumun, oyuncunun geleceğine ilişkin kararı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Ersin Destanoğlu, son dakikalarda gelen penaltı golüne engel olamadı.
SEZON PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu, 2025/26 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, bu maçların 8'inde kalesini gole kapatırken toplamda 27 gol yedi.

Beşiktaş'a dev kaleci! Altay ismi rafa kalktı
