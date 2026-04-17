Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu için yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 25 yaşındaki kalecinin kariyerine yurt dışında devam etme ihtimali gündemde.

Ersin Destanoğlu Fenerbahçe maçında harika performans sergiledi.

Ersin Destanoğlu için en somut girişimlerin Belçika'dan geldiği belirtildi. KVC Westerlo ve Club Brugge'ün oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.

Ayrıca Shakhtar Donetsk'in de deneyimli kaleciyi uzun vadeli planlarında değerlendirdiği aktarıldı.