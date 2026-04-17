Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu için yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 25 yaşındaki kalecinin kariyerine yurt dışında devam etme ihtimali gündemde.
Ersin Destanoğlu için en somut girişimlerin Belçika'dan geldiği belirtildi. KVC Westerlo ve Club Brugge'ün oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.
Ayrıca Shakhtar Donetsk'in de deneyimli kaleciyi uzun vadeli planlarında değerlendirdiği aktarıldı.
SÖZLEŞME VE REKABET
Beşiktaş yönetimi, oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de Avrupa'dan gelen teklifler nedeniyle rekabetin arttığı kaydedildi.
Bu durumun, oyuncunun geleceğine ilişkin kararı doğrudan etkilemesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Ersin Destanoğlu, 2025/26 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, bu maçların 8'inde kalesini gole kapatırken toplamda 27 gol yedi.