Beşiktaş, altyapı ve oyuncu keşfi konusunda yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile uzun süredir yürüttüğü temasları resmi iş birliği aşamasına taşıdı. Akademinin kurucusu Yankuba Jusu Tarawally ve CEO Mohamed Jusu Tarawally'nin başkanlığındaki heyet, görüşmeler için İstanbul'a geldi.

AFRİKA'DA GENİŞ AĞ

Beşiktaş'ın birkaç ay önce başlattığı proje kapsamında Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkede kulüpler ve scoutlarla bağlantı kuruldu. Bu sistem doğrultusunda öne çıkan genç oyuncular İstanbul'a davet edilerek U19 takımı bünyesinde denemeye alınıyor.

Projenin yürütülmesinde altyapı sorumluları ve teknik ekip aktif rol oynarken, kulübün hedefi Afrika genelinde sürdürülebilir bir oyuncu keşif ağı oluşturmak.