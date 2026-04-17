Beşiktaş, altyapı ve oyuncu keşfi konusunda yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile uzun süredir yürüttüğü temasları resmi iş birliği aşamasına taşıdı. Akademinin kurucusu Yankuba Jusu Tarawally ve CEO Mohamed Jusu Tarawally'nin başkanlığındaki heyet, görüşmeler için İstanbul'a geldi.
AFRİKA'DA GENİŞ AĞ
Beşiktaş'ın birkaç ay önce başlattığı proje kapsamında Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkede kulüpler ve scoutlarla bağlantı kuruldu. Bu sistem doğrultusunda öne çıkan genç oyuncular İstanbul'a davet edilerek U19 takımı bünyesinde denemeye alınıyor.
Projenin yürütülmesinde altyapı sorumluları ve teknik ekip aktif rol oynarken, kulübün hedefi Afrika genelinde sürdürülebilir bir oyuncu keşif ağı oluşturmak.
ORTAKLIK SÜRECİ
Star Sport Academy ile yapılacak anlaşma, projenin ilk resmi adımı olacak. Görüşmelerin yalnızca Sierra Leone ile sınırlı olmadığı, farklı Afrika ülkelerindeki akademilerle temasların sürdüğü belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, bu modelle genç yetenekleri erken aşamada tespit ederek kulübe kazandırmayı planlıyor.
İLK ADIMLAR ATILDI
Proje kapsamında üç Nijeryalı oyuncu İstanbul'a getirildi. Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli futbolcular, U19 takımıyla birlikte deneme antrenmanlarına katılıyor.
Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde Afrika'dan daha fazla genç oyuncuyu izleme ve değerlendirme sürecine dahil etmesi planlanıyor.