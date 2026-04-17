Beşiktaş'tan Afrika'da ortaklık! Kulüp tarihinde ilk

Beşiktaş, Sierra Leone merkezli Star Sport Academy ile iş birliği için görüşmelere başladı. Kulüp, Afrika genelinde geniş bir scouting ağı kurmayı hedefliyor.

  • Beşiktaş, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile altyapı ve oyuncu keşfi konusunda resmi iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.
  • Siyah-beyazlılar, Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana'da kulüpler ve scoutlarla bağlantı kurarak Afrika genelinde oyuncu keşif ağı oluşturuyor.
  • Star Sport Academy'nin kurucusu Yankuba Jusu Tarawally ve CEO Mohamed Jusu Tarawally başkanlığındaki heyet görüşmeler için İstanbul'a geldi.
  • Proje kapsamında Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli üç Nijeryalı futbolcu İstanbul'a getirilerek U19 takımında denemeye alındı.
  • Beşiktaş yönetimi, farklı Afrika ülkelerindeki akademilerle temasları sürdürerek genç yetenekleri erken aşamada tespit etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, altyapı ve oyuncu keşfi konusunda yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile uzun süredir yürüttüğü temasları resmi iş birliği aşamasına taşıdı. Akademinin kurucusu Yankuba Jusu Tarawally ve CEO Mohamed Jusu Tarawally'nin başkanlığındaki heyet, görüşmeler için İstanbul'a geldi.

AFRİKA'DA GENİŞ AĞ

Beşiktaş'ın birkaç ay önce başlattığı proje kapsamında Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkede kulüpler ve scoutlarla bağlantı kuruldu. Bu sistem doğrultusunda öne çıkan genç oyuncular İstanbul'a davet edilerek U19 takımı bünyesinde denemeye alınıyor.

Projenin yürütülmesinde altyapı sorumluları ve teknik ekip aktif rol oynarken, kulübün hedefi Afrika genelinde sürdürülebilir bir oyuncu keşif ağı oluşturmak.

Beşiktaş, Sierra Leone’de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile ortaklık kuracak.

ORTAKLIK SÜRECİ

Star Sport Academy ile yapılacak anlaşma, projenin ilk resmi adımı olacak. Görüşmelerin yalnızca Sierra Leone ile sınırlı olmadığı, farklı Afrika ülkelerindeki akademilerle temasların sürdüğü belirtildi.

Beşiktaş yönetimi, bu modelle genç yetenekleri erken aşamada tespit ederek kulübe kazandırmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın ilerleyen süreçte Afrika'dan genç futbolcuları transfer etmesi bekleniyor.
İLK ADIMLAR ATILDI

Proje kapsamında üç Nijeryalı oyuncu İstanbul'a getirildi. Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli futbolcular, U19 takımıyla birlikte deneme antrenmanlarına katılıyor.

Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde Afrika'dan daha fazla genç oyuncuyu izleme ve değerlendirme sürecine dahil etmesi planlanıyor.

Ersin Destanoğlu'na tanıdık takip! 3 takım istiyor
