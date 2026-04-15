Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesi hücum hattında rekabet arttı. Sakatlığını geride bırakan El Bilal Touré, takımla birlikte çalışmalara katılırken maç kadrosu için hazır hale geldi. Ligin son bölümünde form tutmak isteyen Malili oyuncu, ilk 11'e dönmeyi hedefliyor.

Sol kanatta son haftalarda skor katkısı veren Jota Silva'nın performansı dikkat çekerken, Touré'nin dönüşüyle birlikte bu bölgede alternatif sayısı yükseldi. Junior Olaitan'ın merkezdeki rolünü sürdürmesi beklenirken, kanat tercihinde iki oyuncu öne çıkıyor.

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay oynayamadı.

TEKNİK HEYET KARAR VERECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncuların antrenman performansına göre Samsunspor maçı ilk 11'ini belirleyecek. Touré'nin fiziksel olarak hazır seviyeye ulaşması, kadro planlamasında önemli bir seçenek oluşturdu.

El Bilal Touré, bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.