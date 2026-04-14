Beşiktaş'ta yeni haftayla birlikte Samsunspor karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi'nin tedavi süreci devam ediyor. Nijeryalı orta saha, takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

KUPA MAÇI PLANLAMASI ETKİLİ

Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor karşılaşmasının ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, sezonun kalan bölümündeki en önemli hedeflerden biri olarak görülen bu maç öncesinde Ndidi konusunda temkinli davranmayı planlıyor.