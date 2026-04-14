Beşiktaş'ta yeni haftayla birlikte Samsunspor karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi'nin tedavi süreci devam ediyor. Nijeryalı orta saha, takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
KUPA MAÇI PLANLAMASI ETKİLİ
Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor karşılaşmasının ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, sezonun kalan bölümündeki en önemli hedeflerden biri olarak görülen bu maç öncesinde Ndidi konusunda temkinli davranmayı planlıyor.
ORTA SAHA VE KANAT TERCİHLERİ
Ndidi'nin forma giyememesi durumunda, Antalyaspor karşısındaki performansıyla öne çıkan Kartal Kayra Yılmaz'ın yeniden ilk 11'de görev alması bekleniyor. Sol kanatta ise golle dönen Jota Silva ile sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin alternatifler arasında yer aldığı, Junior Olaitan'ın ise merkezdeki rolünü sürdürdüğü belirtiliyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Samsunspor maçı öncesi son antrenman performanslarına göre ilk 11 tercihini şekillendirecek.