Sergen Yalçın, Antalyaspor'un da iyi mücadele ettiğini vurguladı. Farklı oyuncularla sahaya çıktıklarını belirten Yalçın, süre alan futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Maçın uzun bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ifade eden deneyimli teknik adam, kazanılması gereken bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.
"KUPA HEDEFİMİZ VAR"
Ligde hedefe oynayan bir konumda olmadıklarını belirten Sergen Yalçın, mevcut pozisyonlarını korumak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar oynayacakları maçları kazanmak için mücadele edeceklerini ifade ederken kupanın da önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.
GELECEK SEZONUN PLANLAMASI SÜRÜYOR
Yaşanan sıkıntıların takımı bu noktaya getirdiğini söyleyen Yalçın, gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Kadro yapılanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, yeni dönemde nasıl bir ekip kurulacağı üzerine çalışmalar yapıldığını kaydetti.
TARAFTARA SABIR ÇAĞRISI
Taraftar ilgisinin kendileri için değerli olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, tribünleri mutlu etmek istediklerini söyledi. Son dönemde alınan sonuçların güvensizlik yarattığını bildiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ta ciddi bir yapılanma süreci yaşandığını belirtti.
"TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK TAKIMI GÖRECEĞİZ"
Devre arasında takımı güçlendirdiklerini hatırlatan Yalçın, taraftarın mutlu olması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki sezon hedefe oynayan ve taraftarını sevindiren bir takım ortaya çıkarmayı istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, bu konuda umutlu olduklarını dile getirdi.