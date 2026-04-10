Sergen Yalçın’dan taraftara sabır çağrısı! "Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğiz"

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetin önemli olduğunu belirtirken gelecek sezonun planlamasına da başladıklarını söyledi.

Sergen Yalçın’dan taraftara sabır çağrısı! "Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğiz"
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında farklı oyuncularla sahaya çıktıklarını ve kazanılması gereken karşılaşmayı aldıklarını belirtti.
  • Sergen Yalçın, ligde hedefe oynayan bir konumda olmadıklarını ancak kupanın önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.
  • Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro yapılanmasına yönelik hazırlıkların başladığı açıklandı.
  • Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ciddi bir yapılanma süreci yaşandığını ve devre arasında takımı güçlendirdiklerini ifade etti.
  • Teknik direktör, son dönemde alınan sonuçların güvensizlik yarattığını bildiklerini belirterek taraftara sabır çağrısında bulundu.

Sergen Yalçın, Antalyaspor'un da iyi mücadele ettiğini vurguladı. Farklı oyuncularla sahaya çıktıklarını belirten Yalçın, süre alan futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Maçın uzun bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ifade eden deneyimli teknik adam, kazanılması gereken bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

"KUPA HEDEFİMİZ VAR"

Ligde hedefe oynayan bir konumda olmadıklarını belirten Sergen Yalçın, mevcut pozisyonlarını korumak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar oynayacakları maçları kazanmak için mücadele edeceklerini ifade ederken kupanın da önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Sergen Yalçın’dan taraftara sabır çağrısı! "Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğiz"-2

GELECEK SEZONUN PLANLAMASI SÜRÜYOR

Yaşanan sıkıntıların takımı bu noktaya getirdiğini söyleyen Yalçın, gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Kadro yapılanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, yeni dönemde nasıl bir ekip kurulacağı üzerine çalışmalar yapıldığını kaydetti.

TARAFTARA SABIR ÇAĞRISI

Taraftar ilgisinin kendileri için değerli olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, tribünleri mutlu etmek istediklerini söyledi. Son dönemde alınan sonuçların güvensizlik yarattığını bildiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ta ciddi bir yapılanma süreci yaşandığını belirtti.

Sergen Yalçın’dan taraftara sabır çağrısı! "Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğiz"-3

"TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK TAKIMI GÖRECEĞİZ"

Devre arasında takımı güçlendirdiklerini hatırlatan Yalçın, taraftarın mutlu olması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki sezon hedefe oynayan ve taraftarını sevindiren bir takım ortaya çıkarmayı istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, bu konuda umutlu olduklarını dile getirdi.

