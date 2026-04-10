Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetin ardından tribünlerdeki gündem değişti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının dışında kalınmasının ardından gözünü federasyon ve hakem kararlarına çevirdi. Yönetim cephesinden gelen açıklamaların ardından taraftar grupları da protesto hazırlıklarına başladı.
PANKARTLAR HAZIRLANDI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi sonrası yaptığı açıklamaların ardından tribünlerde ilk tepki pankartlarla verildi. Tüpraş Stadı'na "Kukla VAR" yazılı pankart asılırken, yeni karşılaşma öncesinde farklı pankartların da hazırlandığı belirtildi.
TRİBÜNLERDEN SERT TEPKİ BEKLENİYOR
Emmanuel Agbadou'nun açıklamaları sonrası PFDK sevki, taraftarların tepkisini artırdı. Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin protestolarını daha güçlü şekilde sürdürmesi bekleniyor.