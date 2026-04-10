Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının dışında kalınmasının ardından gözünü federasyon ve hakem kararlarına çevirdi. Yönetim cephesinden gelen açıklamaların ardından taraftar grupları da protesto hazırlıklarına başladı.



PANKARTLAR HAZIRLANDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi sonrası yaptığı açıklamaların ardından tribünlerde ilk tepki pankartlarla verildi. Tüpraş Stadı'na "Kukla VAR" yazılı pankart asılırken, yeni karşılaşma öncesinde farklı pankartların da hazırlandığı belirtildi.