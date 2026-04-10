Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadroda yer alan Ersin Destanoğlu ile rekabet edebilecek bir isim arayışında, Wolverhampton forması giyen José Sá'yı listeye aldı. TEKNİK EKİPTEN ONAY Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 33 yaşındaki kalecinin transferine olumlu rapor verdiği belirtildi. Yönetimin yerli ve yabancı alternatiflerden oluşan geniş bir liste üzerinde çalıştığı, ancak José Sá'nın öne çıkan adaylardan biri olduğu ifade edildi.



PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli kaleci, bu sezon Premier Lig'de 19 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 30 gol gören Sá, 4 maçta ise gole izin vermedi. Wolverhampton ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydi.