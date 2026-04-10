BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası verildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ise ceza uygulanmadı. Siyah-beyazlı futbolculardan Vaclav Cerny 500 bin TL, Emmanuel Agbadou 1 milyon TL para cezası aldı. Kulübe farklı ihlaller nedeniyle toplam 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi.



DERBİLERİN FATURASI KESİLDİ



Fenerbahçe'ye, Beşiktaş derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verildi. Ayrıca bazı tribünler için bloke kararı alındı. Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Trabzonspor'a toplam 1 milyon 440 bin TL ceza uygulandı. Bordo-mavili oyuncu Boran Başkan, akredite edilmediği alana girmesi ve rakip takım mensuplarına yönelik hareketi nedeniyle 120 bin TL ceza aldı.

Galatasaray'a ise 1 milyon 240 bin TL para cezası verildi. Ayrıca belirli tribün blokları için de bloke kararı uygulandı.