Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını yayımladı. Açıklamada kulüpler, yöneticiler ve futbolculara verilen cezalar detaylandırıldı.
BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası verildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ise ceza uygulanmadı. Siyah-beyazlı futbolculardan Vaclav Cerny 500 bin TL, Emmanuel Agbadou 1 milyon TL para cezası aldı. Kulübe farklı ihlaller nedeniyle toplam 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi.
DERBİLERİN FATURASI KESİLDİ
Fenerbahçe'ye, Beşiktaş derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verildi. Ayrıca bazı tribünler için bloke kararı alındı. Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Trabzonspor'a toplam 1 milyon 440 bin TL ceza uygulandı. Bordo-mavili oyuncu Boran Başkan, akredite edilmediği alana girmesi ve rakip takım mensuplarına yönelik hareketi nedeniyle 120 bin TL ceza aldı.
Galatasaray'a ise 1 milyon 240 bin TL para cezası verildi. Ayrıca belirli tribün blokları için de bloke kararı uygulandı.