Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ise Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz temsilcisi, topladığı 28 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

NDIDI FORMA GİYEMİYOR

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bırakıyor. Siyah-beyazlılarda orta saha rotasyonunu etkileyecek bu eksik, maç öncesi teknik heyetin en önemli gündemlerinden biri oldu.

KARTAL'DA KART SINIRINDA 6 İSİM

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, bu maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Emmanuel Agbadou da ceza sınırındaki isimler arasında bulunuyor.