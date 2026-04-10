Beşiktaş - Antalyaspor | Süper Lig maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası İstanbul'da başlıyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar kazanarak hem Fenerbahçe yenilgisini unutturmak hem de Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek amacında. Beşiktaş - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cengiz, Jota, Oh

ANTALYASPOR: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMA PEŞİNDE

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ise Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz temsilcisi, topladığı 28 puanla 13. sırada yer alıyor.

NDIDI FORMA GİYEMİYOR

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bırakıyor. Siyah-beyazlılarda orta saha rotasyonunu etkileyecek bu eksik, maç öncesi teknik heyetin en önemli gündemlerinden biri oldu.

KARTAL'DA KART SINIRINDA 6 İSİM

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, bu maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Emmanuel Agbadou da ceza sınırındaki isimler arasında bulunuyor.

