Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen transfer listesinde Çek golcünün ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Schick'in oyun tarzının, takımın hücum planına uygun olduğu ve teknik heyet tarafından öncelikli hedef olarak görüldüğü aktarıldı.



30 MİLYON EURO'LUK HAMLE

Alman basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, bu transfer için önemli bir bütçe ayırdı. Siyah-beyazlıların Patrick Schick için 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkmayı planladığı belirtildi.

Patrick Schick, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 34 resmi maçta görev aldı ve 15 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun transfer sürecinin yaz döneminde netlik kazanması bekleniyor.