Beşiktaş'tan Schick'e rekor bonservis!

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Patrick Schick transferini gündemine aldı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 30 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Schick'e rekor bonservis!

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetim, hücum hattındaki üretkenliği artırmak amacıyla Avrupa pazarında alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Bu doğrultuda, Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'in gündeme alındığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Schick'e rekor bonservis!-2
TEKNİK EKİBİN ÖNCELİĞİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen transfer listesinde Çek golcünün ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Schick'in oyun tarzının, takımın hücum planına uygun olduğu ve teknik heyet tarafından öncelikli hedef olarak görüldüğü aktarıldı.

Beşiktaş'tan Schick'e rekor bonservis!-3
30 MİLYON EURO'LUK HAMLE

Alman basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, bu transfer için önemli bir bütçe ayırdı. Siyah-beyazlıların Patrick Schick için 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkmayı planladığı belirtildi.

Patrick Schick, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 34 resmi maçta görev aldı ve 15 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun transfer sürecinin yaz döneminde netlik kazanması bekleniyor.

