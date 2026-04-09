Beşiktaş Kulübü, Taylan Bulut'un yaşadığı sağlık problemiyle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun perikoronit sorunu nedeniyle diş operasyonu geçirdiğini duyurdu.
KADRODAN ÇIKARILDI
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Taylan Bulut'un Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
MAÇ YARIN SAAT 20.00'DE
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadeleye Taylan Bulut'tan yoksun çıkacak.