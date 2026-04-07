Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş'ta bazı oyuncuların performansı tartışma konusu oldu. İkinci yarıda Amir Murillo'nun yaşadığı kafa travması sonrası oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, sahadaki performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi. Taraftar tepkisinin yoğunlaştığı oyuncu için teknik heyetten açıklama geldi.

TEKNİK HEYETTEN DESTEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eleştirilen oyuncusuna sahip çıktı. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun uzun süredir forma şansı bulamadığını ve zorunlu bir değişiklikle sahaya girdiğini belirtti. "Gökhan haftalardır oynamıyor. Amir'in sakatlığından dolayı içeri attık. Oyuncu hata yapabilir. Hata yaptığı zaman 'Niye hata yapıyorsun?' diyemeyiz. Sadece onu düzeltmek için neler yapması gerektiğini gösterebiliriz. Biz her zaman onların yanındayız. Hataları telafi etmek için oyuncularımızla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.



SEZON PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan Gökhan Sazdağı, bu sezon siyah-beyazlı formayla 18 maçta süre aldı. Oyuncunun ilerleyen haftalarda alacağı süre ve performansı teknik ekibin planlamasında belirleyici olacak.