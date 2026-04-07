Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Karşılaşmanın 85. dakikasında uyluk arkasında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Nijeryalı futbolcu, detaylı kontroller için hastaneye götürüldü.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği belirtildi. Yapılan tetkiklerde Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Wilfred Ndidi'nin sahalara dönüş süresi, tedavi sürecine verilecek yanıta göre netlik kazanacak.